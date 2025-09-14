البقالي.. موعد مع التاريخ في «مونديال طوكيو للقوى»

طوكيو(أ ف ب)

سيكون البطل الأولمبي والعالمي المغربي سفيان البقالي على موعد مع التاريخ، عندما تطأ قدماه أرض الملعب الأولمبي في العاصمة اليابانية طوكيو الذي يحتضن النسخة العشرين من بطولة العالم للألعاب القوى، لأخذ شارة انطلاق سباق 3000 م موانع غداً الإثنين، فيما يأمل السويدي أرمان "موندو" دوبلانتيس تكريس أسطورته في مسابقة القفز بالزانة.

مرّ البقالي الساعي للقب عالمي ثالث توالياً بسهولة إلى النهائي من دون أن ينظر خلفه، فتصدر تصفيات المجموعات الثلاث بوقت 8:26.99 دقائق.

قال ابن الـ 29 عاماً: "نصف نهائي جيد بالنسبة لي كما خططنا له أنا والمدرب والمجموعة".

ويحمل البقالي ذهبيتي نسختي يوجين 2022 وبودابست 2023، كما طوق عنقه بالمعدن الأصفر في أولمبيادي طوكيو 2020 وباريس الصيف الماضي.

أضاف عن الاستراتيجية التي اعتمدها "كان يجب أن أدخر جهدي للسباق النهائي، والحمد لله مر نصف النهائي بشكل جيد ومريح بالنسبة لي لأني ادخرت أكثر ما يكفي من طاقة. أدرنا السباق كما يجب والتحقت تدريجاً بمراكز المقدمة".

وأنهى البقالي احتكار الكينيين على هذه المسافة، وهو يدرك جيداً أن الخطر المحدق به سيأتي من وصيفه في تصفيات السبت وحامل الرقم القياسي العالمي الإثيوبي لاميشا غيرما.

وترتفع حظوظ العرب بحصد أكثر من ميدالية إذ رافق البقالي مواطنه صلاح الدين بن يزيد الذي يعتبر البطل العالمي والأولمبي قدوته وتمنى له الفوز "هو قدوة لي. البقالي بطل كبير وان شاء الله بالميدالية الذهبية".

كما تبرز مشاركة التونسي أحمد الجزيري الذي حلّ خامساً في المجموعة الأولى (8:31.41 د).

سجل دوبلانتيس 13 رقماً قياسياً عالمياً في القفز بالزانة، وهو يهمين من دون قسمة مع أحد ونادراً ما يتعرض للخسارة.

رغم ذلك، يشكّل اليوناني إيمانويل كاراليس مصدر قلق للسويدي المولود في الولايات المتحدة، بعدما حقق سلسلة من النتائج الرائعة، ما يدفع البطل الأولمبي والعالمي للحفاظ على رباطة جأشه، في سعيه للفوز بذهبية ثالثة توالياً بعد يوجين 2022 وبودابست 2023.

اثنى ابن 25 عاماً على منافسه بعد اجتيازه التصفيات بسهولة قائلاً: "يقفز إيمانويل بشكل مذهل الآن، وتطوره مذهل أيضاً".

وأضاف: "سأكون في قمة مستواي الاثنين لأني أعلم أنه سيدفعني بقوة. أعلم أنني سأحتاج إلى أداء مميز، لكنني مستعد لذلك".

كما حذّر دوبلانتيس من أنه قد يفكر جدياً بإمكانية تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي بحوزته (6.29 م)

وتابع: "سأكون كاذباً إن قلت إنني لا أتخيل تحقيق 6.30 أمتار. أعتقد أن ذلك ممكن جداً".

وتحدث كاراليس عن المنافسة التي تجمعه مع دوبلانتيس، قائلاً: "أحاول دفع موندو إلى أقصى حد ممكن، وكذلك أنا!".