«ليبو دي كارير» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في «دونكستر»

14 سبتمبر 2025 11:48

أبوظبي (الاتحاد)

تُوّج المهر «ليبو دي كارير» بشعار وذنان ريسنج، بلقب المحطة الثالثة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت على مضمار دونكستر العريق ضمن مهرجان سانت ليجر ستيكس، بعدما قطع مسافة السباق خلال 2:20:02 دقيقة، وسط حضور جماهيري قارب الـ 30 ألف متفرج.
وفي ختام المحطة البريطانية، واصلت سباقات الكأس الغالية تألقها ونجاحاتها المبهرة، مؤكدة حضورها المميز في كبرى المهرجانات والسباقات العالمية، ترجمةً لتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في مختلف دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية.
وقدّم المهر «ليبو دي كارير»، تحت إشراف المدرب ألبان دو ميول، وقيادة الفارس ميكائيل برزالونا، أداءً استثنائياً وحسم الصراع في الأمتار الأخيرة من السباق، الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي ضمن الفئة الأولى المخصصة للمهور والمهرات بعمر 4 سنوات، بجوائز بلغت قيمتها 400 ألف جنيه إسترليني، لتُسجَّل كأغلى جائزة في تاريخ سباقات الخيل العربية ببريطانيا وأوروبا.
وبهذا الإنجاز، حقق المهر ذو السنوات الأربع رابع انتصاراته من أصل سبع مشاركات، وأول ألقابه في سباقات الفئة الأولى، متوجاً بلقب الديربي العربي البريطاني، بعد أن حلّ وصيفاً في ديربي قطر بمضمار شانتيي الفرنسي.
وأكد البطل جدارته بعدما كان متأخراً خلف المتصدرين قبل أن ينطلق بقوة مذهلة في عمق المستقيم، متجاوزاً منافسيه ببراعة كبيرة، وبفارق نصف طول عن الممثّل الثاني لوذنان ريسنج «منير»، بإشراف المدرب داميان دو واتريغون، وقيادة الفارس جان برنار إيكيم، فيما جاء ثالثاً «شيحان» بشعار الشقب ريسنج، تحت إشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس توم ماركواند.
شهد السباق وتتويج الفائزين عارف حمد العواني، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وفيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة للسلسلة، وسعود بدر الطنيجي، ممثّل سفارة الدولة في لندن، إلى جانب ممثلي مربط وذنان ريسنج.
من جانبه، قال مطر اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المحطة الثالثة عشرة في دونكستر - بريطانيا».
وأضاف: «السباق عكس المكانة المرموقة للكأس الغالية وحضورها القوي ضمن فعاليات مهرجان سانت ليجر الشهير وختام الديربي العربي الإنجليزي. لقد برهنت المحطة البريطانية على مكانة الكأس الغالية في أعرق السباقات العالمية. كما سعدنا بالنجاحات الجماهيرية والأصداء الترحيبية الكبيرة من المضامير والملاك ووسائل الإعلام، ما يؤكد أهمية الحدث وريادته التاريخية».
وتابع اليبهوني: «نحرص على أن تواصل الكأس الغالية تحقيق أهدافها وغاياتها عبر جولاتها العالمية، من خلال تشجيع ملاك ومربي الخيل العربي على المشاركة والتواجد في جميع السباقات. كما أهنئ مربط وذنان ريسنج بمناسبة فوز المهر ليبو دي كارير بلقب المحطة البريطانية». 

