الرياضة

بالميراس يطارد فلامنجو على صدارة الدوري البرازيلي

بالميراس يطارد فلامنجو على صدارة الدوري البرازيلي
14 سبتمبر 2025 12:11

ساو باولو (د ب أ)

واصل بالميراس تضييق الخناق على فلامنجو في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بفضل فوزه الساحق على ضيفه إنترناسيونال 4/1 فجر اليوم بالمرحلة الثانية والعشرين.
وفي باقي المباريات فاز فورتاليزا على فيتوريا 2/صفر، وميراسول على مضيفه جريميو 1/صفر، وكورينثيانز على مضيفه فلومينينسي 1/صفر.
ورفع بالميراس رصيده إلى 46 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني، متأخراً نقطة واحدة عن فلامنجو المتصدر، والذي خاض نفس عدد المباريات، فيما يحل كروزيرو في المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 22 مباراة.
ويدين بالميراس بالفضل في هذا الفوز لفيتور روكي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثالثة و23 و42، وتكفّل لوكاس إيفانجيليستا بتسجيل الهدف الآخر في الدقيقة 2، في الوقت الذي أحرز فيه يوهان كاربونيرو هدف إنترناسيونال الوحيد في الدقيقة 72.

بالميراس
فلامنجو
الدوري البرازيلي
