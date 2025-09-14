الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الرصيد الصفري» يدق ناقوس الخطر في «النواخذة»

«الرصيد الصفري» يدق ناقوس الخطر في «النواخذة»
14 سبتمبر 2025 13:00

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

دخل فريق دبا دائرة الخطر مبكراً في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما خرج من الجولات الثلاث الأولى خالي الوفاض، دون أن يحقق أية نقاط، رغم المستويات الفنية الجيدة التي قدّمها في مبارياته.
وعلى الرغم من إشادة المتابعين بأداء «النواخذة»، إلا أن الفريق دفع ثمن الأخطاء الفردية وفقدان التركيز في اللحظات الحاسمة، ما جعل شباكه تستقبل أهدافاً مؤثرة حرمت الفريق من ترجمة جهوده إلى نتائج إيجابية.
وتدقّ هذه البداية الضعيفة ناقوس الخطر بالنسبة للصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، إذ يسعى دبا إلى كسر قاعدة «الصاعد هابط» التي عانى منها عدد من الفرق في مواسم سابقة، وتثبيت أقدامه بين الكبار.
ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في أن تكون الجولة الرابعة نقطة تحوّل حقيقية للفريق، عبر تصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية، وتحويل الأداء الجيد إلى انتصارات تمنح «النواخذة» دفعة قوية في مشوار البقاء ضمن المحترفين.
يُذكر أن دبا خسر في الجولات الثلاث الماضية أمام الشارقة بنتيجة 3-1، وأمام العين 3-2، وأمام الظفرة 2-1.

العين
الشارقة
دبا الفجيرة
دوري أدنوك للمحترفين
