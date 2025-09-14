«معركة أوروبية شرسة» للفوز بموهبة أياكس الواعدة

معتز الشامي (أبوظبي)

أفادت تقارير صحفية أن عمالقة إنجلترا وإسبانيا يتنافسون على التعاقد مع لاعب وسط أياكس الهولندي جورثي موكيو، بعدما شارك اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 17 عاماً، في 3 مباريات بالدوري الهولندي هذا الموسم، وأظهر مهارة فائقة، بينما مثّل الفريق الأول لأياكس في 21 مناسبة في جميع المسابقات، وسجل هدفين في هذه المباريات.

وانتقل موكيو إلى نادي أمستردام قادماً من جينت في عام 2024، ولفت أداؤه مع الفريق الأول انتباه عدد من الأندية الكبرى في كرة القدم الأوروبية.

موكيو لاعب وسط أعسر، يبلغ طوله 1.83 متر، ولعب في خط الوسط الدفاعي مع أياكس في بداية هذا الموسم، ولكنه يلعب أيضاً كمدافع، وبحسب موقع TEAMtalk، فإن مانشستر يونايتد وليفربول مهتمان بالتعاقد مع موكيو، ومن المتوقع أن يجد أياكس صعوبة في الاحتفاظ بلاعب خط الوسط على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يستهدف أيضاً ضم اللاعب الشاب، الذي شارك مع منتخب بلجيكا الأول في مناسبة واحدة، في مارس 2025.

ويتنافس أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير أيضاً للحصول على توقيع اللاعب، حيث من المقرر أن تتصارع عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز على صفقة محتملة في 2026.

كما تشير التقارير أيضاً إلى أن برشلونة وريال مدريد مهتمان بالتوقيع مع البلجيكي، ولكن من المرجح أنه سينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في الوقت الحالي، يُعد مانشستر يونايتد وليفربول أبرز المرشحين لضم موكيو، مع احتمال تنافسهما على توقيعه في صيف 2026.

وتعتمد سياسة مان يونايتد الجديدة في الانتقالات على اللاعبين الشباب المتميزين بدلاً من اللاعبين المخضرمين، الذين يدخلون المراحل الأخيرة من مسيرتهم المهنية، ولذا يُعدّ موكيو هو الخيار الأمثل.

ومع ذلك، يُعتبر ليفربول النادي الأكثر جاذبية لموكيو في الوقت الحالي، حيث يُعدّ «الريدز» المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المتوقع أيضاً أن ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا.