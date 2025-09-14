الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

4 مباريات في كأس الاتحاد تدشن موسم السلة غداً

4 مباريات في كأس الاتحاد تدشن موسم السلة غداً
14 سبتمبر 2025 13:05

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كوزمين يطالب الأندية بمنح المزيد من الفرصة لـ«الدوليين»
افتتاح أول مبنى وقفي لمشروع «جيران النبي»

تنطلق أولى منافسات الرجال لكرة السلة في الموسم الجديد بـ 4 مباريات في بطولة كأس الاتحاد المفتوحة للرجال، والتي يشارك فيها 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى، الشارقة والبطائح والظفرة والجزيرة، وتضم الثانية، شباب الأهلي والنصر والوصل والوحدة، ويلتقي غداً (الاثنين) في الجولة الافتتاحية، الشارقة مع الجزيرة، والبطائح مع الظفرة، والنصر مع الوصل في السابعة والربع مساءً، على أن تقام مباراة شباب الأهلي مع الوحدة في الثامنة مساء.
ويحمل الشارقة لقب البطولة بعد فوزه في نهائي النسخة الأخيرة مع شباب الأهلي، 108-106، وتقام المرحلة الأولى التي تستمر حتى الأحد المقبل بنظام دوري من دور واحد، على ملعب المتقدم في ترتيب الموسم الماضي، ويتم ترتيب الفرق في كل مجموعة من الأول إلى الرابع، وتتأهل جميع الفرق المشاركة إلى المرحلة الثانية.
وفي المرحلة الثانية (ربع النهائي)، تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بلقاء أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية في الترتيب مع ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، على أن يتم تحديد موعد المرحلة التالية من البطولة لاحقاً.

كأس الاتحاد للسلة
الشارقة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اقتصاد
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©