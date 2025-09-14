4 مباريات في كأس الاتحاد تدشن موسم السلة غداً

علي معالي (أبوظبي)

تنطلق أولى منافسات الرجال لكرة السلة في الموسم الجديد بـ 4 مباريات في بطولة كأس الاتحاد المفتوحة للرجال، والتي يشارك فيها 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى، الشارقة والبطائح والظفرة والجزيرة، وتضم الثانية، شباب الأهلي والنصر والوصل والوحدة، ويلتقي غداً (الاثنين) في الجولة الافتتاحية، الشارقة مع الجزيرة، والبطائح مع الظفرة، والنصر مع الوصل في السابعة والربع مساءً، على أن تقام مباراة شباب الأهلي مع الوحدة في الثامنة مساء.

ويحمل الشارقة لقب البطولة بعد فوزه في نهائي النسخة الأخيرة مع شباب الأهلي، 108-106، وتقام المرحلة الأولى التي تستمر حتى الأحد المقبل بنظام دوري من دور واحد، على ملعب المتقدم في ترتيب الموسم الماضي، ويتم ترتيب الفرق في كل مجموعة من الأول إلى الرابع، وتتأهل جميع الفرق المشاركة إلى المرحلة الثانية.

وفي المرحلة الثانية (ربع النهائي)، تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بلقاء أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية في الترتيب مع ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، على أن يتم تحديد موعد المرحلة التالية من البطولة لاحقاً.