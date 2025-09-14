الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يُفسد صفقة تاريخية بين «سيتي» وليفربول.. تعرّف على التفاصيل

جوارديولا يُفسد صفقة تاريخية بين «سيتي» وليفربول.. تعرّف على التفاصيل
14 سبتمبر 2025 14:15

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
نصيحة جوارديولا تمنح دوناروما التألق في ديربي مانشستر
«تليجراف» تكشف.. «سيستم أموريم» قيود تكتيكية!

أفادت التقارير أن بيب جوارديولا عرقل صفقة تاريخية تبادلية لضم لويس دياز في صيف 2024، والتي كانت ستؤدي إلى انتقال جوليان ألفاريز إلى ليفربول، ويواجه مانشستر سيتي غريمه اللدود مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر الفريق «السماوي» مباراتين وفاز بأخرى، في 3 مباريات بالدوري حتى الآن.
وكان أداء السيتي في الثلث الهجومي الأخير مثيراً للقلق، حيث يبلغ متوسط تسديدات الفريق 3.7 تسديدة في المباراة الواحدة، وهو تاسع أفضل معدل بين 20 فريقاً في الدوري الممتاز.
وتساءل بعض المشجعين عن الإضافات الأخيرة التي أجراها السيتي في خط الهجوم، خاصة في ضوء رحيل جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في عام 2024، ومع ذلك، تزعم صحيفة «التلجراف» أن مهاجم ليفربول آنذاك لويس دياز - الذي يلعب الآن مع بايرن ميونيخ - كان بإمكانه استبدال ألفاريز، لكن جوارديولا لم يكن يرغب بالسماح للمهاجم بالانضمام إلى منافس مباشر.
وكانت هناك حجة مفادها أن التعاقد مع دياز كان سيكون غير حكيم، بالنظر إلى أن الكولومبي كان يبلغ من العمر 27 عاماً في صيف عام 2024، وكان ألفاريز سيضيف الكثير إلى تشكيلة ليفربول.
ومع ذلك، عانى السيتي في مراكز الجناح لبعض الوقت، خاصة بعد رحيل رحيم ستيرلينج، وليروي ساني، ورياض محرز، خلال السنوات الماضية، فيما سجّل جيريمي دوكو وفيل فودين وسافينيو 11 هدفاً فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بينما سجّل المهاجم إيرلينج هالاند 22 هدفاً.
ويلعب الجناح دياز بكثافة لعب أعلى بكثير من الثلاثي المذكور سابقاً، وبالنظر إلى أنه سجّل 13 هدفاً في الدوري في موسم 2024-2025، فإن انضمامه كان سيُقلل من الاعتماد على هالاند.
فهل يستطيع جوارديولا قلبَ معادلة مان سيتي؟
ضم السيتي نجوماً مثل عمر مرموش وريان شرقي إلى تشكيلته هذا العام، بينما من المتوقع أن يلعب أوسكار بوب، خريج الأكاديمية، دوراً هاماً، ويجب على مدرب السيتي إيجاد طرق لاستغلال أفضل ما لدى تعاقداته الجديدة، إذا أراد تحسين مركزه بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي، وإلا سيضطر إلى الاعتماد على نفس المهاجمين الذين خيّبوا آمال الفريق في موسم 2024-2025.

مانشستر سيتي
جوارديولا
ليفربول
آخر الأخبار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اقتصاد
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©