جوارديولا يُفسد صفقة تاريخية بين «سيتي» وليفربول.. تعرّف على التفاصيل

معتز الشامي (أبوظبي)

أفادت التقارير أن بيب جوارديولا عرقل صفقة تاريخية تبادلية لضم لويس دياز في صيف 2024، والتي كانت ستؤدي إلى انتقال جوليان ألفاريز إلى ليفربول، ويواجه مانشستر سيتي غريمه اللدود مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر الفريق «السماوي» مباراتين وفاز بأخرى، في 3 مباريات بالدوري حتى الآن.

وكان أداء السيتي في الثلث الهجومي الأخير مثيراً للقلق، حيث يبلغ متوسط تسديدات الفريق 3.7 تسديدة في المباراة الواحدة، وهو تاسع أفضل معدل بين 20 فريقاً في الدوري الممتاز.

وتساءل بعض المشجعين عن الإضافات الأخيرة التي أجراها السيتي في خط الهجوم، خاصة في ضوء رحيل جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في عام 2024، ومع ذلك، تزعم صحيفة «التلجراف» أن مهاجم ليفربول آنذاك لويس دياز - الذي يلعب الآن مع بايرن ميونيخ - كان بإمكانه استبدال ألفاريز، لكن جوارديولا لم يكن يرغب بالسماح للمهاجم بالانضمام إلى منافس مباشر.

وكانت هناك حجة مفادها أن التعاقد مع دياز كان سيكون غير حكيم، بالنظر إلى أن الكولومبي كان يبلغ من العمر 27 عاماً في صيف عام 2024، وكان ألفاريز سيضيف الكثير إلى تشكيلة ليفربول.

ومع ذلك، عانى السيتي في مراكز الجناح لبعض الوقت، خاصة بعد رحيل رحيم ستيرلينج، وليروي ساني، ورياض محرز، خلال السنوات الماضية، فيما سجّل جيريمي دوكو وفيل فودين وسافينيو 11 هدفاً فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بينما سجّل المهاجم إيرلينج هالاند 22 هدفاً.

ويلعب الجناح دياز بكثافة لعب أعلى بكثير من الثلاثي المذكور سابقاً، وبالنظر إلى أنه سجّل 13 هدفاً في الدوري في موسم 2024-2025، فإن انضمامه كان سيُقلل من الاعتماد على هالاند.

فهل يستطيع جوارديولا قلبَ معادلة مان سيتي؟

ضم السيتي نجوماً مثل عمر مرموش وريان شرقي إلى تشكيلته هذا العام، بينما من المتوقع أن يلعب أوسكار بوب، خريج الأكاديمية، دوراً هاماً، ويجب على مدرب السيتي إيجاد طرق لاستغلال أفضل ما لدى تعاقداته الجديدة، إذا أراد تحسين مركزه بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي، وإلا سيضطر إلى الاعتماد على نفس المهاجمين الذين خيّبوا آمال الفريق في موسم 2024-2025.