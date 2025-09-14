11 هدفاً تضع «الثالثة» في المركز الرابع بين الأقل تسجيلاً

معتز الشامي (أبوظبي)

اختُتمت مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي أسفرت عن صدارةٍ ثلاثية بسبع نقاط تساوى فيها شباب الأهلي، العين والنصر، لكن الظفرة الرابح الأكبر بوصوله لـ 6 نقاط، وسجلت الجولة، التي تميزت بكثرة التعادلات، العديد من الأرقام السلبية، إذ ظهرت هذه النتيجة 4 مرات، بينها تعادلان سلبيان بين كلباء والوحدة، والجزيرة والنصر، إلى جانب تعادلات إيجابية بين خورفكان والشارقة، والوصل والعين، وحافظ شباب الأهلي، النصر والوحدة على نظافة شباكهم حتى الآن، فيما فشل بني ياس في هز الشباك، ويشترك مع دبا في عدم حصد أيّة نقاط.

وكان شُح الأهداف السمة الواضحة في الجولة الثالثة، التي شهدت تسجيل 11 هدفاً، بينما شهدت مباراة خورفكان والشارقة اهتزاز الشباك 4 مرات، وكذلك مباراةٌ (الظفرة ودبا) بتسجيل 3 أهداف، فيما لم تسفر المباريات الأخرى عن تسجيل أكثر من هدفين. لتصبح هذه الجولة رابع أقل جولة شهدت تسجيل أهداف في تاريخ المسابقة، بعد الجولة السابعة لموسم 2017-2018، التي شهدت تسجيل 8 أهداف فقط، ثم الجولة الخامسة في نفس الموسم التي شهدت تسجيل 9 أهداف، وبنفس الرصيد (9 أهداف) جاءت الجولة 15 من موسم 2013-2014، فيما حلت الجولة 16 لموسم 2017-2018 في الترتيب الثالث برصيد 10 أهداف، وجاءت الجولة الثالثة للموسم الجاري في الترتيب الرابع تاريخياً كأقل جولة من حيث الأهداف برصيد 11 هدفاً.

وشهدت الجولة المنتهية تسجيل 7 أهداف في الشوط الثاني، مقابل 4 أهداف في الشوط الأول، وجاءت 10 أهداف إجمالاً من الـ11 هدفاً المسجلة، من داخل منطقة الجزاء، فيما كان الهدف الوحيد من خارج المنطقة من نصيب محمد الخلوي لاعب الظفرة، وتوزّعت أهداف هذه الجولة على 11 لاعباً.

وكان الشارقة كان الأكثر استحواذاً في هذه الجولة بـ 69%، والأكثر تسديداً (24 تسديدة)، فيما تساوت 4 فرق بـ 5 تسديدات على المرمى (الشارقة، الوحدة، شباب الأهلي والظفرة)، وأكمل لاعبو كلباء أكبر عددٍ من المراوغات في هذه الجولة بـ 12 مراوغة.