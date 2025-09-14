الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

4 ضربات جزاء تكشف دفاعات خورفكان بنهاية الجولة 3

4 ضربات جزاء تكشف دفاعات خورفكان بنهاية الجولة 3
14 سبتمبر 2025 13:34

فيصل النقبي (خورفكان)

واجه فريق خورفكان أزمة واضحة في المنظومة الدفاعية خلال الجولات الثلاث الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن احتُسبت ضده 4 ضربات جزاء، بينها 3 ضربات نتيجة لمسات يد داخل منطقة الجزاء، ما كشف عن ثغرات تحتاج إلى معالجة عاجلة.
ويدرك المدرب الوطني حسن العبدولي حجم المشكلة، ويعمل بشكل مكثف في التدريبات على تصحيح وضعية المدافعين والحد من الأخطاء الفردية، خصوصاً المتعلقة بالتمركز داخل الصندوق.
ويأمل العبدولي في تقليص هذه الهفوات قبل المواجهة المقبلة للفريق في الدوري، سعياً لتعزيز صلابة الدفاع وإعادة الثقة للاعبين.
وخلال الجولات الثلاث الماضية، حصد خورفكان 4 نقاط بعد الفوز على الجزيرة والتعادل مع الشارقة، فيما خسر أمام البطائح، وهو ما يجعل معالجة الأخطاء الدفاعية ضرورة، لمواصلة حصد النقاط وتجنب إهدار الجهود.

خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
حسن العبدولي
