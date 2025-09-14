45.4 %.. «ثالثة دوري أدنوك» تسجل حضور البصمة العربية

معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرض «الهداف العربي» نفسه بقوة في «الجولة الفقيرة» لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما حملت 5 من أصل 11 هدفاً توقيع اللاعبين العرب بنسبة لافتة بلغت 45.4%، ليشكلوا العلامة الأبرز في مباريات الجولة الثالثة.

وشهدت مواجهة الظفرة ودبا، التي انتهت بفوز «فارس الظفرة» 2-1، بصمة عربية خالصة، إذ افتتح المغربي محمد الخلوي التسجيل مبكراً بتسديدة رائعة في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل العراقي مهند علي النتيجة لدبا في الدقيقة 27، ليعود المغربي كريم البركاوي ويمنح الظفرة الانتصار الثاني في الدوري برأسية متقنة عند الدقيقة 74، رافعاً رصيد فريقه إلى 6 نقاط في المركز الرابع، فيما بقي دبا قبل الأخير دون رصيد.

وفي استاد صقر بن محمد القاسمي، خطف الهولندي من أصل مغربي طارق تيسودالي الأضواء مجدداً، حين افتتح أهداف خورفكان أمام الشارقة من ركلة جزاء في الدقيقة 39، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وعلى استاد راشد، قاد مؤنس دبور شباب الأهلي لتحقيق فوزه الثالث على التوالي، بعد أن ارتقى لركنية كارتابيا وحوّلها برأسه داخل الشباك في الدقيقة 35، ليمنح فريقه صدارة الترتيب.

وعلى صعيد صدارة قائمة الهدافين، يتصدر التوجولي لابا كودجو (العين) برصيد 4 أهداف، يليه البرتغالي أيلتون فيليبي (خورفكان) بـ 3 أهداف، فيما يشهد المركز الثالث منافسة عربية رباعية على رصيد هدفين، لكل من السوري عمر خربين (الوحدة)، المغربي كريم البركاوي (الظفرة)، الهولندي من أصل مغربي طارق تيسودالي (خورفكان)، والفرنسي من أصل جزائري نبيل فقير (الجزيرة).

ويمثّل الحضور العربي في النسخة الحالية علامة فارقة، إذ يضم الدوري أكثر من 15 لاعباً عربياً، بينهم 6 وجوه جديدة، في مقدمتهم 8 مغاربة يتقدمهم تيسودالي وأزراو وبوفتيني وربجة والبركاوي والخلوي، إضافة إلى المصريين إبراهيم عادل ومحمد النني (الجزيرة) ورامي ربيعة (العين)، والعراقي مهند علي مع دبا، والأردني محمود المرضي في تجربته الاحترافية الأولى بالدوري الإماراتي، إلى جانب التونسي فراس بالعربي (الشارقة)، والمخضرم عمر خربين الذي سجل 83 هدفاً في 134 مباراة بالدوري.