الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كامينسكي يتصدر قائمة الأهداف المتأخرة في تاريخ «البوندسليجا»

كامينسكي يتصدر قائمة الأهداف المتأخرة في تاريخ «البوندسليجا»
14 سبتمبر 2025 14:19

فولفسبورج (د ب أ)

سجل ياكوب كامينسكي الهدف الأكثر تأخراً في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) خلال التعادل المثير لفريقه كولن مع مضيفه فولفسبورج 3 /3 مساء السبت.

أخبار ذات صلة
مونشنجلادباخ يسجل أسوأ بداية في «البوندسليجا» منذ 34 عاماً!
دورتموند يحصل على «جرعة ثقة» قبل لقاء يوفنتوس

وأحرز كامينسكي هدف التعادل القاتل 3/3 لكولن في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع. وذكر موقع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أن هدف كامينسكي، «هو الهدف الأكثر تأخراً في تاريخ الدوري الألماني». وكان ماريوس بولتر يحمل الرقم القياسي السابق بالهدف الذي سجله في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع لصالح شالكه، خلال الفوز على ماينز 3/ 2 في موسم 2022/2023، لكن سجل كامينسكي الذي سجل هدفاً في شباك فريقه القديم تصدر القائمة، بعدما أصبح زميلاً لبولتر الآن في فريق كولن.

الدوري الألماني
كولن
فولفسبورج
آخر الأخبار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اقتصاد
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©