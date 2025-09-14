كامينسكي يتصدر قائمة الأهداف المتأخرة في تاريخ «البوندسليجا»

فولفسبورج (د ب أ)

سجل ياكوب كامينسكي الهدف الأكثر تأخراً في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) خلال التعادل المثير لفريقه كولن مع مضيفه فولفسبورج 3 /3 مساء السبت.

وأحرز كامينسكي هدف التعادل القاتل 3/3 لكولن في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع. وذكر موقع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أن هدف كامينسكي، «هو الهدف الأكثر تأخراً في تاريخ الدوري الألماني». وكان ماريوس بولتر يحمل الرقم القياسي السابق بالهدف الذي سجله في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع لصالح شالكه، خلال الفوز على ماينز 3/ 2 في موسم 2022/2023، لكن سجل كامينسكي الذي سجل هدفاً في شباك فريقه القديم تصدر القائمة، بعدما أصبح زميلاً لبولتر الآن في فريق كولن.