الرياضة

فولتيماده.. الهدف الأول مفتاح السعادة

فولتيماده.. الهدف الأول مفتاح السعادة
14 سبتمبر 2025 14:23

لندن (د ب أ)

أكد الألماني نيك فولتيماده بأن مباراته الأولى مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت رائعة، وذلك بعد قدومه من صفوف شتوتجارت.
وسجل اللاعب الألماني الدولي، البالغ من العمر 23 عاماً، هدفاً من ضربة رأس في الدقيقة 29 في شباك وولفرهامبتون مساء السبت، ليمنح نيوكاسل الانتصار الأول هذا الموسم.
وانضم فولتيماده لنيوكاسل مقابل 69 مليون جنيه إسترليني، ليعوض رحيل السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، ونال اللاعب استحسان أكثر من 52 ألف متفرج في مدرجات ملعب سانت جيمس بارك.
وقال فولتيماده "لا يمكن أن يكون الأمر أفضل بالنسبة لي في أول مباراة، هدف في أول مباراة لي على أرضنا وفوز، أنا سعيد جداً". ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن فولتيماده قوله "لقد جعلني الجمهور أشعر بالترحيب، عندما سجلت، كل ما رأيته هو وجوه سعيدة، أريد الاستمتاع بكل لحظة، وأتطلع إلى المزيد من المباريات، كان هذا الفوز مهماً حقاً".
وقال مدرب نيوكاسل إيدي هاو "نيك في المكان المناسب، ترى الكثير من المهاجمين خارج منطقة الجزاء هذه الأيام، لكنني سعيد بوجوده هناك". وأضاف "أحد التحديات التي سيواجهها، لأنه جيد، فنياً ونريد الاستفادة من مهاراته الفنية، هو أننا لا نريده أن يبتعد عن مناطق التسجيل".

نيوكاسل
ليفربول
ألكسندر إيزاك
