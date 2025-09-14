الشارقة يتحدى الغرافة في الظهور السادس لـ «الملك» بالآسيوية

علي معالي (أبوظبي)

يدشن فريق الشارقة مشواره الآسيوي بلقاء الغرافة القطري في السادسة إلا الربع من مساء الغد، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة على استاد الشارقة بالإمارة الباسمة، وسط طموحات كبيرة بأن تكون انطلاقة «الملك» قوية، بما يضعه مبكراً في أجواء هذه النسخة، والتي يشارك فيها لأول مرة بنظامها الجديد، بينما يسجّل الفريق الظهور السادس في البطولة القارية.

وكان الشارقة قد أنهى الموسم الماضي 2024-2025 من دوري أدنوك في المركز الثاني، بينما تُوّج بكأس البطولة الثانية للأندية في آسيا - دوري أبطال آسيا 2، فيما يُشارك الغرافة للمرة الـ11 بعد حلوله ثالثاً في الدوري وفوزه بالكأس المحلية للمرة الثامنة.

ومن المنتظر عودة نجوم الفريق إلى التشكيلة أمام الغرافة، بوجود كايو لوكاس بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وحرمت الفريق من جهوده في أكثر من مباراة، كما يعود كذلك المغربي عادل تعرابت والمسجل قارياً فقط، إضافة إلى بقية عناصر «الملك» القوية، والتي تريد تحسين الصورة عبر المسابقة القارية، وحصد أول ثلاث نقاط، حيث تمثل الانطلاقة دفعة معنوية هائلة.

وخلال هذه البطولة، يواجه الشارقة على أرضه تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والهلال السعودي والغرافة القطري، بينما يلعب خارج أرضه مع فرق الأهلي والاتحاد السعوديين والسد والدحيل القطريين.

ويأمل الصربي ميلوش مدرب الشارقة، في أن يواصل تحقيق الإنجازات القارية بعد فوز الفريق بلقب «دوري أبطال آسيا 2» في الموسم الماضي، من خلال الاعتماد على مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين والأجانب، مثل لوان بيريرا وكمارا وبيرو وايجور كورنادو، وفراس بالعربي وميلوني وراي ماناج.

وفي المقابل، لم يتجاوز الغرافة عقبة الدور ربع النهائي طوال مشاركاته في بطولة دوري أبطال آسيا في مختلف مسمياتها، وكان الظهور الأول والوحيد له في ذلك الدور عام 2010، ويقود المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز الفريق منذ 2022، ليسجل مع الفريق مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة، ويبرز في قائمة الغرافة العديد من اللاعبين، أبرزهم المهاجم الإسباني خوسيلو، الذي يعتبر الهداف الأول للفريق في الدوري الموسم الماضي (9 أهداف)، إلى جانب الأسكتلندي أرون جونارسون، والجزائري ياسين إبراهيمي والتونسي فرجاني ساسي.

ويتأهل أفضل ثمانية أندية في كل منطقة (غرب وشرق آسيا)، إلى دور الـ 16 المقرر إقامته خلال الفترة بين 2 إلى11 مارس 2026، على أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع من مرحلة واحدة في السعودية بين 17 إلى 25 أبريل المقبل.