مونديال الدراجات النارية يمدد عقد حلبة ميسانو حتى 2031

لندن (رويترز)

أعلنت شركة دورنا سبورتس مالكة حقوق بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد، استمرار إقامة السباقات على حلبة ميسانو العالمية حتى عام 2031 على الأقل، حيث جاء الإعلان قبل سباق جائزة سان مارينو الكبرى.

كان عقد الحلبة، وهي موطن دوكاتي وأبريليا وتحمل اسم متسابق الدراجات النارية الراحل ماركو سيمونشيلي، مع بطولة العالم للدراجات النارية يمتد حتى 2026 لكنها تضمن الآن استضافة خمسة سباقات أخرى بعد هذا الموعد.

وقال مروجو سباق جائزة سان مارينو الكبرى في بيان: "فخورون وسعداء بمواصلة استضافة سباقات بطولة العالم للدراجات النارية على أرضنا".

وسباق سان مارينو مدرج في جدول بطولة العالم للدراجات النارية منذ عام 2007.

ويعد مارك ماركيز، بطل العالم ست مرات، أكثر المتسابقين نجاحاً فيه بعد فوزه أربع مرات في الفئة الأولى وسبع في مختلف الفئات.