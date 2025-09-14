الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة «ملك الاستحواذ» في الجولة الثالثة

الشارقة «ملك الاستحواذ» في الجولة الثالثة
14 سبتمبر 2025 15:47

معتز الشامي (أبوظبي)
شهدت الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين تألقاً لافتاً للشارقة أمام خورفكان، مما جعله يسجل رقماً مميزاً، حيث كان الفريق الأكثر استحواذاً بنسبة بلغت 68.6%، وهو الرقم الذي جعل الفريق الأبيض «ملك الاستحواذ» بلا منازع خلال الجولة الثالثة، رغم تعادله مع خورفكان بهدفين لكل فريق، وهو ما فرض عليه التراجع مجبراً إلى المركز الأخير بنسبة استحواذ بلغت 31.4%.
وجاء فريق شباب الأهلي في المركز الثاني، حيث حافظ على الكرة بنسبة 63.5%، وحل البطائح الذي استحوذ بنسبة بلغت 61.9% ثالثاً، ثم الجزيرة الذي استحوذ أمام النصر بنسبة 58.5%، ثم الوحدة أمام كلباء، حيث حافظ على الاستحواذ بنسبة 57.3%، وجاء بعدهم فريق الظفرة بنسبة استحواذ بلغت 54.8% ثم العين الذي حافظ لاعبوه على نسبة استحواذ بلغت 50.7%، ثم الوصل بنسبة بنسبة بلغت 49.3%، وجاء بعده دبا الفجيرة بنسبة بلغت 45.2% ثم كلباء بنسبة 42.7% يليه النصر بنسبة 41.5%، وكانت نسبة استحواذ عجمان أمام البطائح 38.1%، ثم بني ياس بنسبة استحواذ 36.5%، ورغم نسب الاستحواذ الكبيرة لبعض الفرق، إلا أن الجولة شهد أقل معدل أهداف بعدما تم تسجيل 11 هدفاً فقط خلال مبارياتها السبع.

أخبار ذات صلة
«وقادة» تتصدر «اللقايا» في مهرجان العين لسباقات الهجن
كوزمين يطالب الأندية بمنح المزيد من الفرصة لـ«الدوليين»
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
العين
شباب الأهلي
آخر الأخبار
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
الأخبار العالمية
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
اليوم 15:49
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©