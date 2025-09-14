الشارقة «ملك الاستحواذ» في الجولة الثالثة

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين تألقاً لافتاً للشارقة أمام خورفكان، مما جعله يسجل رقماً مميزاً، حيث كان الفريق الأكثر استحواذاً بنسبة بلغت 68.6%، وهو الرقم الذي جعل الفريق الأبيض «ملك الاستحواذ» بلا منازع خلال الجولة الثالثة، رغم تعادله مع خورفكان بهدفين لكل فريق، وهو ما فرض عليه التراجع مجبراً إلى المركز الأخير بنسبة استحواذ بلغت 31.4%.

وجاء فريق شباب الأهلي في المركز الثاني، حيث حافظ على الكرة بنسبة 63.5%، وحل البطائح الذي استحوذ بنسبة بلغت 61.9% ثالثاً، ثم الجزيرة الذي استحوذ أمام النصر بنسبة 58.5%، ثم الوحدة أمام كلباء، حيث حافظ على الاستحواذ بنسبة 57.3%، وجاء بعدهم فريق الظفرة بنسبة استحواذ بلغت 54.8% ثم العين الذي حافظ لاعبوه على نسبة استحواذ بلغت 50.7%، ثم الوصل بنسبة بنسبة بلغت 49.3%، وجاء بعده دبا الفجيرة بنسبة بلغت 45.2% ثم كلباء بنسبة 42.7% يليه النصر بنسبة 41.5%، وكانت نسبة استحواذ عجمان أمام البطائح 38.1%، ثم بني ياس بنسبة استحواذ 36.5%، ورغم نسب الاستحواذ الكبيرة لبعض الفرق، إلا أن الجولة شهد أقل معدل أهداف بعدما تم تسجيل 11 هدفاً فقط خلال مبارياتها السبع.