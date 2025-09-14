الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بايرن ميونيخ ينذر تشيلسي بـ«الكاسحة الهجومية»

بايرن ميونيخ ينذر تشيلسي بـ«الكاسحة الهجومية»
14 سبتمبر 2025 15:49

ميونيخ (د ب أ)

يشعر نادي بايرن ميونيخ أنه على أهبة الاستعداد لملاقاة تشيلسي الإنجليزي بطل كأس العالم للأندية، في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.
وحافظ بايرن على سجله بتحقيق العلامة الكاملة في الدوري الألماني، بفوزه الساحق بخمسة أهداف دون رد على هامبورج، ويضع نصب عينيه الآن مواجهة تشيلسي.
وقال المهاجم سيرجي جنابري: "هذه هي البطولة التي تثير حماسنا أكثر من غيرها".
وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشئون الرياضية في بايرن: "أنا متحمس لمباراة الأربعاء، شاهدناهم جميعاً يلعبون في كأس العالم للأندية، وقد استحقوا الفوز باللقب، لا أعتقد أنهم أسوأ الآن، ستكون مباراة مثيرة وعالية المستوى".
من جانبه قال المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين إنه يتوقع "مباراة صعبة"، مضيفاً "نريد أن نبدأ بقوة في البطولة وأن نشعر بأننا قادرون على الفوز على أي فريق على ملعبه.
وسجل كين هدفين أمام هامبورج ليرفع رصيده إلى 67 هدفاً في 66 مباراة في الدوري الألماني. وسجل بايرن ميونخ 14 هدفاً في مبارياته الثلاث في الدوري الألماني، وكان جنابري ولويس دياز المنضم حديثاً وألكسندر بافلوفيتش أيضاً ضمن قائمة الهدافين أمام هامبورج، وسط أجواء أشبه بمهرجان أكتوبرفست.
ووصف المدرب فينسنت كومباني المباراة بأنها "مذهلة بكل بساطة". وأوضح جنابري "كل شيء يسير على ما يرام الآن"، وأشار كومباني من جانبه "يمكنكم ملاحظة أن لدينا فهما أفضل لبعضنا البعض، كما ترون، أصبحت العديد من الأمور تلقائية".
وأضاف: "حتى الآن، عملنا بجد لتحقيق انتصاراتنا، وهذا سبب استحقاقها". وفضل كومباني استبدال كين وجنابري ودياز مبكراً للحصول على قسط من الراحة قبل مباراة الأربعاء أمام تشيلسي، وشارك السنغالي نيكولاس جاكسون لأول مرة مع بايرن في الشوط الثاني بعد انضمامه على سبيل الإعارة لمدة موسم من تشيلسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كان جاكسون سيشارك ضد ناديه الأصلي، الذي هزم بايرن في ملعبه ليحصد لقب دوري أبطال أوروبا 2012.
ويتوقع كومباني أن يلعب جاكسون "دوراً مهماً" بشكل عام، ووصف كين المهاجم السنغالي بأنه "إضافة مهمة".
وقال كين "يتمتع بالعديد من المهارات الجيدة، وهو هنا لمساعدتنا، أعتقد أنه قادر على إحداث تأثير كبير هذا الموسم بفضل سرعته وحركته وقدرته على إنهاء الهجمات".

