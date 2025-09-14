الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الكأس «الذهبية» و«الفضية» تتصدران «أجندة البولو»

الكأس «الذهبية» و«الفضية» تتصدران «أجندة البولو»
14 سبتمبر 2025 16:51

 
دبي (الاتحاد)

مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"


أعلن منتجع ونادي الحبتور للبولو عن انطلاق الموسم الرياضي الجديد 4 أكتوبر المقبل، على أن يستمر إلى 24 أبريل 2026، في جدول حافل بالبطولات المحلية والدولية التي تستقطب نخبة من أبرز لاعبي البولو في المنطقة والعالم، وتأتي أهمية هذا الموسم، لأنه يسبق استضافة الإمارات لكأس العالم للبولو خلال ديسمبر 2026.
ويتضمن الموسم الحالي أكثر من 18 فعالية وبطولة تتوزع على مدار 7 أشهر، في مزيج من البطولات الرسمية والدوريات المحلية والفعاليات ذات الطابع المجتمعي والخيري، وتُسلط الأضواء خلاله على اثنتين من أبرز البطولات في المنطقة، وهما كأس دبي الفضي من 10 إلى 24 يناير المقبل بمستوى 20 جولاً، وكأس دبي الذهبي من 28 يناير إلى 14 فبراير المقبل بمستوى 20 جولاً، والتي تُعد الأبرز على أجندة البولو في الشرق الأوسط.
وبمناسبة انطلاق الموسم، قال محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس اتحاد البولو: «فخورون بعودة موسم البولو الجديد في منتجع ونادي الحبتور، والذي بات منصة رياضية واجتماعية وثقافية تجمع محبي هذه الرياضة الراقية من داخل الدولة وخارجها». 
وأشار الحبتور إلى أن الموسم الجديد يحمل تنوعاً أكبر في الفعاليات، واهتماماً خاصاً بالتنظيم وتجربة الجمهور، ومرحباً بالجميع لقضاء أوقات مميزة في أجواء عائلية ورياضية فريدة من نوعها. 
وأشار إلى حرص نادي الحبتور للبولو والفروسية هذا العام، كما في كل موسم، على تنويع الأحداث لتشمل جميع فئات المجتمع، من المحترفين والهواة إلى العائلات ومحبي الفروسية، لتكون تجربة شاملة ومتكاملة لكل الزوار.
وأضاف: نؤمن بأن النجاح لا يتحقق فقط بتنظيم البطولات، بل بتوفير بيئة احترافية بمعايير عالمية، وخدمات متكاملة تضمن تجربة راقية للمشاركين والجمهور على حد سواء.
وسيكون عشاق اللعبة على موعد انطلاقة الموسم الأكثر إثارة 4 أكتوبر المقبل بمنافسات يوم أكاديمية البولو المفتوح، وهي فعالية تعريفية مجانية لعشاق البولو الجدد، ومن ثم يُقام حفل الافتتاح بفعالية تتضمن مشاركة عدد من الفرق 11 أكتوبر، يعقبها 25 أكتوبر إقامة كأس السيدات الخيري، وهي بطولة مجتمعية تهدف لدعم الأعمال الخيرية، وتعقبها كأس الهالوين من 26 أكتوبر إلى أول نوفمبر.
وتتواصل المنافسات، حيث يقام كأس باترونس 8 نوفمبر، وهي بطولة خاصة بملاك الفرق، من 9 إلى 15 نوفمبر، تقام بطولة التحدي بتصنيف «4–6 أجوال»، وبطولة كأس اليوم الوطني «8–10 أجوال» من 25 إلى 29 نوفمبر.
وتقام كأس السير ونستون تشرشل السنوية «8–10 أجوال» من 3 إلى 6 ديسمبر، وبطولة التحدي الثانية من 15 إلى 20 ديسمبر، ويتبعها دوري نهاية العام «4–6 أجوال» من 27 إلى 31 ديسمبر.
وفي بداية عام 2026 يستكمل الدوري من 1 إلى 3 يناير، وبطولة الكأس الفضي أولى «بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية» التصنيف العالي «20 جولاً» من 10 إلى 24 يناير، وكأس دبي الذهبي من 28 يناير إلى 14 فبراير «20 جولاً»، وبطولة الدوري الثالثة من 21 إلى 28 فبراير، وكأس دبي للتحدي من 7 إلى 14 مارس «8 – 10 أجوال»، بمشاركة فرق محلية وإقليمية.
ويقام دوري الحبتور من 21 إلى 28 مارس، وكأس الأساتذة من 4 إلى 11 أبريل، وجوائز ختام الموسم لتكريم الفائزين والمتميزين، ويختتم الموسم بإقامة الجولة الأخيرة من دوري الحبتور من 21 إلى 25 أبريل.

