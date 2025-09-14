وفاة ملاكم بريطانيا

الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

14 سبتمبر 2025 17:20

 
لندن (رويترز)

ذ كرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الملاكم البريطاني ريكي هاتون توفي عن عمر ناهز 46 عاماً.
فاز بطل العالم السابق هاتون بألقاب في وزني خفيف الوسط والوسط، قبل اعتزاله في عام 2012، وكان من المقرر أن يعود للمنافسات خلال فعالية في دبي في وقت لاحق من هذا العام.
وأعلنت شرطة منطقة مانشستر الكبرى في بيان العثور على جثة في محل إقامة في هايد بالمدينة الواقعة شمال إنجلترا.
وقال المتحدث باسم الشرطة «لا يتم التعامل مع الوفاة على أنها مريبة».
حقق هاتون 45 فوزاً في 48 نزالاً خلال مسيرته لكنه قال في السنوات التي تلت اعتزاله إنه حاول الانتحار عدة مرات وتحدث صراحة عن صراعه مع الاكتئاب والإدمان. 
وقال لإذاعة بي.بي.سي في 2016: «كنت أفقد السيطرة على نفسي بسبب تناول الكحول، مما أدى إلى تعاطي المخدرات، كان الأمر أشبه بقطار جامح».
حقق هاتون أفضل أداء في مسيرته في 2005 عندما تغلب على الأسترالي كوستيا سازو ليضيف لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في وزن خفيف الوسط إلى لقب الاتحاد العالمي للملاكمة الذي كان يحمله بالفعل.
وحقق سجل مثالياً بلغ 43 فوزا من دون أي هزيمة، حتى سقط أمام فلويد مايويذر جونيور في لاس فيجاس في 2007، ولم يعد كما كان مطلقاً.

الملاكمة
بريطانيا
مانشستر سيتي
دبي
