دورتموند يحصل على «جرعة ثقة» قبل لقاء يوفنتوس



برلين (د ب أ)



يخوض بوروسيا دورتموند مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي بثقة عالية، بعد مواصلة بدايته الجيدة في الدوري الألماني.

واستفاد دورتموند من استمرار تطور ماكسيميليان باير، الذي سجل رفقة القناص الغيني سيرهو جيراسي هدفي الفوز أمام هايدنهايم.

وقال باير بثقة بعد حصد دورتموند سبع نقاط من أول ثلاث مباريات «نريد أن نصبح أبطالاً».

لكن يبدو أن المدرب الكرواتي كوفاتش يميل بشكل أكبر إلى التحلي بالواقعية، متذكراً معاناة الموسم الماضي حينما حسم الفريق بطاقة التأهل لدوري الأبطال في الجولة الأخيرة من الموسم، متأخراً بفارق 25 نقطة عن بايرن ميونيخ البطل.

وقال كوفاتش «يجب أن نضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا بأسرع وقت ممكن»، في إشارة إلى ضرورة إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وفاز دورتموند على يوفنتوس ليحرز لقب دوري الأبطال في عام 1997، كما وصل إلى النهائي في عامي 2013 و2024، ويخوض الآن الفريق محاولة جديدة بدءاً من مباراته أمام يوفنتوس الثلاثاء، ويسعى لتحقيق نتيجة جيدة تعزز ثقته بنفسه بشكل عام.

قال باير عقب المباراة «نريد المنافسة على الصدارة طوال الموسم، لذا كان الفوز اليوم مهما للغاية».

وأضاف «نريد الحفاظ على هذا الأداء القوي ضد يوفنتوس، وهو أمر لن يكون سهلاً، لكن إذا واصلنا اللعب بثقة، أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بالنقاط الثلاث».

وبدأ دورتموند الموسم بشكل باهت، حينما أهدر تقدمه 3-1، وسمح لسانت باولي بالتعادل 3- 3 في الدقائق الأخيرة من مباراته الأولى بالموسم الحالي للبوندسليجا، لكنه حقق بعد ذلك فوزين بشباك نظيفة على حساب يونيون برلين وهايدنهايم.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند «يبدو أن الفريق في حالة بدنية جيدة، ولا تزال لدينا خيارات كافية للتدوير، لذلك لست قلقا بشأن المباريات القادمة». ونجح جيراسي في تسجيل أهداف في ثماني مباريات متتالية في الدوري، لكن دورتموند لا يزال أقل اعتمادا عليه، في ظل تألق بيير مؤخراً، وهو الأمر الذي قاده للانضمام إلى صفوف منتخب ألمانيا والمشاركة في الفوز على أيرلندا الشمالية 3-1 بتصفيات كأس العالم.