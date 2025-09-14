وفد اتحاد الكرة يُشارك في اجتماع «عمومية العربي»



أبوظبي (الاتحاد)

يُشارك وفد اتحاد كرة القدم في الاجتماع الثامن والعشرين للاتحاد العربي لكرة القدم المقرر الاثنين في السعودية، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد العربي وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ويضم الوفد عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة.

وسيتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم للدورة الانتخابية الجديدة، وعرض التقرير المالي والحساب الختامي، إلى جانب انتخاب الهيئات واللجان القضائية.