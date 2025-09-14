الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بني ياس يُتوج بـ«الجولة السادسة» لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بالفجيرة

بني ياس يُتوج بـ«الجولة السادسة» لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بالفجيرة
14 سبتمبر 2025 19:22

 
الفجيرة (الاتحاد)


اختتمت فعاليات الجولة السادسة من «النسخة الثانية» لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وسط حضور جماهيري غفير، وأجواء تنافسية حماسية.
وامتدت منافسات «الجولة السادسة» على مدار 3 أيام، وشهدت في يومها الختامي نزالات فئات الأطفال والبراعم والأشبال تحت 12 عاماً.
وفي ختام «الجولة السادسة» للبطولة، تصدر نادي بني ياس للجوجيتسو، وتبعه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفاً، ونادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

 

وحضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والقوة البدنية؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو؛ وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو؛ وناصر العبدول، المدير الإقليمي لمنطقة دبي في مصرف أبوظبي الإسلامي؛ وعبدالله الظنحاني، مدير مصرف أبوظبي الإسلامي فرع دبا.
وأكد فهد علي الشامسي أن البطولة أصبحت محطة رئيسية لصقل مواهب اللاعبين الناشئين، ومنصة لإبراز الكفاءات الصاعدة القادرة على تمثيل الدولة في البطولات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن النجاح المتواصل للبطولة يعكس رؤية اتحاد الجوجيتسو في دعم الأندية والأكاديميات، وتعزيز ثقافة التفوق والتميز الرياضي.
وقال: «تجمع البطولة، التي تحمل اسماً غالياً على القلوب، تحت مظلتها مختلف شرائح المجتمع، من لاعبين وأسر ومحبّي الجوجيتسو، في أجواء تفاعلية تعزز روح التلاحم المجتمعي، وتكرس القيم التي تقوم عليها هذه الرياضة، مثل الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق، كما تسهم في تعزيز مكانة الرياضة خياراً أساسياً لنمط حياة صحي ومتوازن».
وأكدت شيرين أحمد محمود، والدة أحمد الكندي لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية الفائز بذهبية فئة الأطفال وزن 24 كجم، أنه يواظب على المشاركة في هذه البطولة المهمة في مختلف جولاتها، ويمارس الجوجيتسو منذ نحو عام، حيث اختار رياضة الجوجيتسو بنفسه وأحبها، ويمارسها يومياً.
وقالت: «شاركنا مرات عدة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وسعداء جداً بما يحققه أحمد، خاصة وأنها رياضته المفضلة، ناهيك عن فوائدها العديدة».

آخر الأخبار
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
الأخبار العالمية
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
اليوم 15:49
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
