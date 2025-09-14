الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

صلاح يهدي ليفربول «الفوز القاتل»!

صلاح يهدي ليفربول «الفوز القاتل»!
14 سبتمبر 2025 19:41

 
لندن (أ ف ب)

قاد الهداف المصري محمد صلاح فريقه ليفربول «حامل اللقب» إلى فوز رابع قاتل، في بداية مشواره في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وجاء على حساب مضيفه بيرنلي 1-0 في المرحلة الرابعة، وذلك بفضل هدية من التونسي حنبعل المجبري.
ورغم سيطرته على مجريات الشوط الأول الذي أنهاه بنسبة استحواذ 78.4 بالمئة، و10 محاولات على المرمى، مقابل اثنتين فقط لمضيفه، لم يسدد ليفربول الذي غاب عن تشكيلته الوافد الجديد السويدي ألكسندر إيزاك، سوى مرة واحدة بين الخشبات الثلاث، لينتهي كما بدأ من دون أهداف، في مشهد محبط لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت الذي خسر جهود الوافد الجديد المجري ميلوش كيركيز في الدقيقة 38، تاركاً مكانه للأسكتلندي أندرو روبرتسون.
ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، إذ واصل ليفربول ضغطه ومحاولاته على مرمى الحارس السلوفاكي مارتن دوربرافكا، لكن من دون طائل، حتى بعد دخول الإيطالي فيديريكو كييزا، والهولندي جيريمي فريمبونج، والشاب ريو نجوموها، واضطرار بيرنلي إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد الفرنسي ليسلي أوجوشوكوو في الدقيقة 84.
لكن الفرج جاء في الوقت بدلاً من الضائع، حين لمس البديل المجبري الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فاحتسبت ركلة جزاء للضيوف، انبرى لها صلاح بنجاح (5+90)، مبقياً على السجل المثالي لحاملي اللقب في بداية الموسم، قبل اختبارهم الأربعاء على أرضهم ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، و«ديربي ميرسيسايد» ضد الجار اللدود إيفرتون السبت المقبل في الدوري الممتاز.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
بيرنلي
محمد صلاح
أرني سلوت
ألكسندر إيزاك
