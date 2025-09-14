الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«مبابي الصغير» يقود ليل إلى قلب الطاولة على تولوز

14 سبتمبر 2025 19:58

 
باريس (أ ف ب)

قاد البديل إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان قائد المنتخب الفرنسي ونجم ريال مدريد الإسباني، فريقه ليل إلى قلب الطاولة على ضيفه تولوز بتسجيله هدف الفوز 2-1 في وقت قاتل ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل مبابي (18 عاماً) الهدف الأول في مسيرته الاحترافية بعد 10 مباريات سابقة مع ليل، و3 أخرى مع باريس سان جيرمان، في الدقيقة 90+9 مهدياً فريقه الفوز الثالث والصدارة مؤقتاً.
وكان تولوز المبادر إلى التسجيل عبر الكاميروني فرانك ماجري (51)، لكنه تعرّض لضربة بطرد البديل أليكسيس فوساه (80)، الأمر الذي استغله ليل لتسجيل هدفين أولهما عبر البديل الآخر الجزائري نبيل بن طالب (90 من ركلة جزاء)، ورفع ليل رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة. في المقابل، تلقى تولوز خسارته الثانية تواليا بعد أولى قاسية أمام ضيفه سان جرمان 3-6.
وكان هدف ماجري الثالث هذا الموسم في أربع مباريات، غير كافٍ بسبب طرد فوساه بعد ثماني دقائق من دخوله (80)، ليحصل ليل على ركلة جزاء بعدها بعشر دقائق أخرى سجل منها بن طالب التعادل (90).
وخطف إيثان مبابي، شقيق كيليان حامل لقب كأس العالم 2018 ووصيف 2022، النقاط الثلاث بتسديدة نحو القائم البعيد مفجّرا فرحة كبيرة في مدرجات ملعب ديكاتلون أرينا-بيار مورو.
هذه الخسارة القاسية لم تحرم تولوز من النقاط الثلاث فحسب، بل منعته أيضاً من تحقيق انتصارين متتاليين خارج ملعبه في الدوري الفرنسي للمرة الثانية فقط خلال 70 عاماً.

الدوري الفرنسي
ليل
تولوز
كيليان مبابي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
