أتالانتا..«أول فرحة» بـ «رباعية»



روما (أ ف ب)



حقق أتالانتا فوزه الأول بقيادة المدرب الكرواتي إيفان يوريتش، وجاء على حساب ضيفه ليتشي بنتيجة كبيرة 4-1، في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ أتالانتا حقبة ما بعد جان بييرو جاسبيريني الراحل إلى روما، بعدما أشرف عليه طيلة تسعة مواسم قاده خلالها إلى لقب «يوروبا ليج» 2024 الذي كان الأول له منذ فوزه بكأس إيطاليا عام 1963، بتعادلين مع بيزا وبارما بنتيجة واحدة 1-1، قبل أن يحقق الأول انتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد يوريتش.

ويأتي الفوز الأول لثالث الموسم الماضي والذي تحقق بفضل جورجو سكالفيني (37) والبلجيكي شارل دي كيتيلار (51 و73) والوافد الجديد البولندي نيكولا زاليفسكي (70) مقابل هدف للإيفواري كونان ندري (82)، قبل أيام من زيارته لباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب الأربعاء في مستهل مشواره في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن جهته، بقي ليتشي الذي أفلت الموسم الماضي من الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر، من دون فوز وتجمد رصيده عند نقطة.

وبعد فوزين في مستهل مشواره مع جاسبيريني، سقط روما على أرضه أمام تورينو بهدف رائع سجله الوافد الجديد إلى «تورو» الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة 59 من خارج المنطقة، في لقاء خسر خلاله نادي العاصمة جهود نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي استبدل خلال استراحة الشوطين لأنه «واجه مشكلة بدنية بسيطة، فاضطر للخروج. لنأمل ألا يكون الأمر خطيرا»، وفق ما أفاده مدرب أتالانتا السابق.

ورأى جاسبيريني بعد الفوز الأول لتورينو هذا الموسم في لقاء سدد خلاله نادي العاصمة على مرمى ضيفه 22 مرة من دون أن يجد طريقه إلى الشباك، أن «المباراة حسمت بهدف كان بالإمكان تجنبه، الطاقة لم تكن كما يجب بسبب الحرارة (المرتفعة) وكل شيء بات (بعد الهدف) أصعب. بالمجمل، لم نلعب مباراة سيئة».

وواصل أودينيزي بدايته الواعدة ورفع رصيده إلى سبع نقاط بفوزه على مضيفه بيزا بهدف وحيد سجله باكراً عبر الإسباني إيكر برافو في الدقيقة 14، ملحقاً بمضيفه هزيمته الثانية ليتجمد رصيده عند نقطة في مستهل عودته إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 34 عاماً.