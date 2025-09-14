الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتالانتا..«أول فرحة» بـ «رباعية»

أتالانتا..«أول فرحة» بـ «رباعية»
14 سبتمبر 2025 20:00

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كابيللو: يوفنتوس يحسم «ديربي إيطاليا» أمام الإنتر بالشجاعة والتهور!
لعنة الإصابات تطارد حارس ميلان


حقق أتالانتا فوزه الأول بقيادة المدرب الكرواتي إيفان يوريتش، وجاء على حساب ضيفه ليتشي بنتيجة كبيرة 4-1، في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبدأ أتالانتا حقبة ما بعد جان بييرو جاسبيريني الراحل إلى روما، بعدما أشرف عليه طيلة تسعة مواسم قاده خلالها إلى لقب «يوروبا ليج» 2024 الذي كان الأول له منذ فوزه بكأس إيطاليا عام 1963، بتعادلين مع بيزا وبارما بنتيجة واحدة 1-1، قبل أن يحقق الأول انتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد يوريتش.
ويأتي الفوز الأول لثالث الموسم الماضي والذي تحقق بفضل جورجو سكالفيني (37) والبلجيكي شارل دي كيتيلار (51 و73) والوافد الجديد البولندي نيكولا زاليفسكي (70) مقابل هدف للإيفواري كونان ندري (82)، قبل أيام من زيارته لباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب الأربعاء في مستهل مشواره في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ومن جهته، بقي ليتشي الذي أفلت الموسم الماضي من الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر، من دون فوز وتجمد رصيده عند نقطة.
وبعد فوزين في مستهل مشواره مع جاسبيريني، سقط روما على أرضه أمام تورينو بهدف رائع سجله الوافد الجديد إلى «تورو» الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة 59 من خارج المنطقة، في لقاء خسر خلاله نادي العاصمة جهود نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي استبدل خلال استراحة الشوطين لأنه «واجه مشكلة بدنية بسيطة، فاضطر للخروج. لنأمل ألا يكون الأمر خطيرا»، وفق ما أفاده مدرب أتالانتا السابق.
ورأى جاسبيريني بعد الفوز الأول لتورينو هذا الموسم في لقاء سدد خلاله نادي العاصمة على مرمى ضيفه 22 مرة من دون أن يجد طريقه إلى الشباك، أن «المباراة حسمت بهدف كان بالإمكان تجنبه، الطاقة لم تكن كما يجب بسبب الحرارة (المرتفعة) وكل شيء بات (بعد الهدف) أصعب. بالمجمل، لم نلعب مباراة سيئة».
وواصل أودينيزي بدايته الواعدة ورفع رصيده إلى سبع نقاط بفوزه على مضيفه بيزا بهدف وحيد سجله باكراً عبر الإسباني إيكر برافو في الدقيقة 14، ملحقاً بمضيفه هزيمته الثانية ليتجمد رصيده عند نقطة في مستهل عودته إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 34 عاماً.

الدوري الإيطالي
أتالانتا
ليتشي
روما
آخر الأخبار
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
الأخبار العالمية
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
اليوم 15:49
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©