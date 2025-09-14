الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

اكتمال عقد ربع نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»

اكتمال عقد ربع نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»
14 سبتمبر 2025 21:01

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكملت فرق العروبة والذيد ويونايتد ومجد عقد المتأهلين إلى ربع نهائي التصفيات التمهيدية، لأندية دوري الدرجة الأولى، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم موسم 2025-2026، بعدما تجاوزت منافسيها في ختام الدور الأول، لتنضم إلى دبا الحصن والعربي وحتا، بجانب الحمرية المتأهل مباشرة.
وتفوق العروبة على الإمارات بهدفين، فيما تجاوز الذيد فريق جلف يونايتد 2-1، وكسب يونايتد ضيفه الاتفاق بثنائية، بينما احتاج مجد إلى ركلات الترجيح ليحسم تأهله أمام مصفوت 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
وبذلك يكتمل ربع النهائي بثمانية فرق تتنافس بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن يتأهل فريقان فقط إلى دور الـ16 وينضمان إلى أندية دوري المحترفين الـ14 في مشوار البطولة الأغلى.

الإمارات
كأس رئيس الدولة
دوري الدرجة الأولى
العروبة
الذيد
