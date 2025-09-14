الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

3 رماة من الإمارات يتأهلون إلى نهائيات بطولة العالم البارالمبية بالتشيك

3 رماة من الإمارات يتأهلون إلى نهائيات بطولة العالم البارالمبية بالتشيك
14 سبتمبر 2025 21:03

التشيك (وام)

تأهل 3 من لاعبي منتخب الإمارات للرماية لأصحاب الهمم إلى الأدوار النهائية، في منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية «التراب» بنسختها السابعة، التي تستضيفها مدينة برنو التشيكية وتختتم الاثنين، بمشاركة نخبة من أبرز الرماة على مستوى العالم.
وتمكن كل من محمد هاشل الحبسي، ومحمد الحامد، وأحمد أبوهليبة من حجز أماكنهم في النهائي، بعد أداء قوي ومنافسة حادة، ما يعكس مكانة الرماية البارالمبية الإماراتية، وقدرتها على مقارعة نخبة المشاركين.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في ظل مشاركة 66 رامياً من 22 دولة، ضمن فئات مختلفة حسب التصنيف البارالمبي، الأمر الذي يجعل التأهل إلى النهائيات إنجازاً بارزاً.
يذكر أن منتخب الإمارات سبق أن سجل حضوراً متميزاً في هذه البطولة، حيث أحرز أحمد أبوهليبة الميدالية البرونزية في النسخة الخامسة التي أقيمت في بيرو عام 2023.

الإمارات
الرماية
أصحاب الهمم
التشيك
