الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بيكر: سيطرة ألكاراز وسينر ليست في مصلحة التنس

بيكر: سيطرة ألكاراز وسينر ليست في مصلحة التنس
14 سبتمبر 2025 21:05

 
برلين (د ب أ)

قال نجم التنس الألماني السابق بوريس بيكر، إن سيطرة الثنائي الإسباني كارلوس ألكاراز، والإيطالي يانيك سينر، ليست في مصلحة اللعبة.
وأضاف النجم الفائز بست ألقاب «جراند سلام» في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «بالفعل ألكاراز وسينر يسيطران بشكل واضح، ويبتعدان بفارق كبير عن باقي اللاعبين في الوقت الحالي، لا أفهم سبب ذلك حقاً، يجب على كل لاعب أن يركز على نفسه ويتطور».
والتقى ألكاراز وسينر في آخر ثلاث نهائيات ببطولات (جراند سلام)، ويتصدران التصنيف العالمي بفارق كبير، وفي العام الجاري فاز سينر ببطولتي أستراليا وويمبلدون فيما توج ألكاراز بلقبي فرنسا وأميركا.
وأوضح بيكر أن لاعباً واحداً فقط يمكنه أن يمثل تهديداً على الثنائي، وهو الألماني ألكسندر زفيريف صاحب التصنيف الثالث.
وأضاف في تصريحات خلال حفل تقديم كتابه الجديد الذي يتناول سيرته الذاتية: «على المستوى الشخصي أتمنى كثيراً أن يفوز ببطولة جراند سلام أو أي بطولة كبرى أخرى؛ لأنني احترمه كثيراً، وهذا سيكون جيد لرياضتنا، و«أتمنى أن يعود إلى مستواه المعهود في فترة الخريف وكذلك نهائيات رابطة لاعبي التنس المحترفين».

التنس
بوريس بيكر
كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©