إليوت: كنت أنانيا في قرار رحيلي عن ليفربول



لندن (د ب أ)



أقر هارفي إليوت، بأنه كان أنانيا عندم قرر الانتقال من ليفربول إلى أستون فيلا، حفاظاً على مسيرته مع كرة القدم.

شارك إليوت «22 عاماً» لأول مرة مع أستون فيلا كبديل في مباراة إيفرتون التي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك بعد 149 مباراة خلال 6 سنوات بقميص ليفربول.

ولكن اللاعب الشاب لم يشارك أساسياً سوى في 35 مباراة من إجمالي 93 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، بينما شارك أساسياً في 6 مباريات فقط بالموسم الماضي تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

واختار إليوت الانتقال على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا، الذي يحتفظ ببند إلزامي لشراء اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (4. 47 مليون دولار) في صيف 2026، ويتضمن الاتفاق بين الناديين أيضاً بنداً لإعادة الشراء، وهو ما يناسب جميع الأطراف.

قال لاعب الوسط الإنجليزي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «إنه موقف صعب، خاصة فكرة الرحيل عن ليفربول، والأهم البحث عن نادٍ آخر مناسب». شدد «استمتعت بكل لحظة مع ليفربول، ولم أكن أريد الرحيل عن النادي، لأنني تعلمت الكثير هناك، واستفدت كثيراً».

استدرك «لكن في كرة القدم، يجب أن تكون أنانياً في عض الأحيان، وبالفعل كنت أنانيا عندما قررت الرحيل».

وأوضح «كان أهم شيء بالنسبة لي هو البحث عن فرصة للمشاركة أساسية، واللعب بانتظام سواء أساسي أو بديل، فإحساس المشاركة في أي مباراة، هو السبيل الوحيد لتحسين أدائي».

وأكد هارفي إليوت «المهمة ستكون صعبة في أستون فيلا، لأنه فريق يضم عدداً من اللاعبين المميزين، وأنا لاعب أحب الجدية في العمل، ومستعد لهذا التحدي».

واختتم تصريحاته «الأمر لن يكون سهلاً، علي إثبات نفسي على مدار الموسم، والقتال من أجل شعار النادي وإثبات نفسي في الملعب، فإذا فعلت ذلك، سأكون مرشحا بقوة للمشاركة في المباريات».