كيميتش: منتخب ألمانيا يحتاج لتقديم أداء أفضل أمام الفرق الصغيرة



برلين (د ب أ)



رفض جوشوا كيميتش، قائد منتخب ألمانيا، التشكيك في قدرات الفريق، رغم البداية المتعثرة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، أوائل الشهر الجاري.

وصرح كيميتش عبر برنامج «بليكبونكت سبورت»: «نعاني أمام الفرق الصغيرة، إنها مشكلة واضحة، وعلينا أن نعالجها لنرفع من معدلات الثقة».

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث في المجموعة الأولى بعد خسارته أمام سلوفاكيا بهدفين، والفوز على أيرلندا الشمالية 3-1.

ويسعى الألمان لاستعادة توازنهم عند مواجهة لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية 10 و13 أكتوبر المقبل.

ويتأهل أوائل المجموعات مباشرة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وضمن المنتخب الألماني مقعداً بالملحق حتى إذا لم يحتل المركز الثاني في مجموعته، وذلك بسبب تصنيفه في دوري أمم أوروبا.

وقال كيميتش «هدفنا هو التأهل لكأس العالم، وإذا قدمنا أداء أفضل أمام الفرق الصغيرة، سيتحسن مستوانا، وسنكون قادرين على منافسة أقوى منتخبات العالم».