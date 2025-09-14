باركولا يقود سان جيرمان إلى الفوز الرابع



باريس (أ ف ب)



قاد المهاجم الدولي برادلي باركولا فريقه باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى فوزه الرابع توالياً، بتسجيله هدفي الانتصار على ضيفه لنس 2-0، في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل باركولا الهدفين في الدقيقتين 15 و51، رافعاً رصيده إلى 3 أهداف في الدوري هذا الموسم.

واستعاد سان جيرمان الصدارة التي خسرها لأقل من ساعة، بعد فوز ليل الصعب بقيادة البديل إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان قائد المنتخب الفرنسي ونجم ريال مدريد الإسباني، على تولوز 2-1.

في المقابل، تكبّد لنس خسارته الثانية بعد فوزين وتراجع إلى المركز الثامن بست نقاط.

وكان باركولا (23 عاماً) على قدر من المسؤولية التي وضعها مدربه الإسباني لويس إنريكي فيه، في ظل غياب عثمان ديمبلي وديزيريه دويه المصابين خلال فترة التوقف الدولية، وذلك قبل المباراة الافتتاحية لبطل أوروبا في المسابقة القارية أمام أتالانتا الإيطالي الأربعاء.

وكان مصدر أشار لوكالة فرانس برس إلى أن إنريكي لن يتخلى عن باركولا عنه رغم العروض السخية من بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي (150 مليون يورو - نحو 175 مليون دولار).

وستقع مهمة قيادة الهجوم الباريسي على عاتق لاعب ليون السابق، في ظل الإصابات من جهة، وتراجع مستوى الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، مع الإشارة إلى إمكانية أن يبتعد بدوره أيضاً عن الملاعب، إثر خروجه مصاباً في مواجهة لنس.

سجل باركولا هدف السبق بطريقة مذهلة، حين سدد كرة من على مشارف منطقة الجزاء بدقّة إلى يسار المرمى (15).

وأضاف بنفسه الهدف الثاني بعدما استلم كرة من البرتغالي فيتينيا، تقدّم بها من دون مراقبة دفاعية وسددها قوية في المرمى (51).