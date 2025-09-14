الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
سالم المزروعي: ميدان الروضة رسم لوحة مليئة بالسرعة والإثارة

سالم المزروعي: ميدان الروضة رسم لوحة مليئة بالسرعة والإثارة
15 سبتمبر 2025 01:58

علي معالي (أبوظبي)

أكد سالم عبيد المزروعي، محلل سباقات الهجن، أن منافسات سن (اللقايا) في ميدان الروضة رسمت لوحة مليئة بالسرعة والإثارة، وهو ما تثبته النتائج، حيث حمل كل شوط اسماً جديداً نجح بفرض نفسه، وتميز (قماري) بتوقيته القياسي وفرض نفسه كأيقونة اليوم، فيما أثبتت (هملولة) و(متعب) قوة حضورهما، بينما أفرزت بقية الأشواط أسماء تستحق الاحترام. 
وقال سالم المزروعي: «ما رأيناه في اليوم الثالث، يؤكد أن التمهيدي الثالث أخذ طابع القوة الحقيقية، وأن المهرجان يسير بتدرج تصاعدي نحو مستويات أعلى من التحدي والجاهزية».
وأضاف: «قماري» لسالم مطر حمد العود العامري خطف الأضواء في الشوط الثاني بتوقيت 5:58:88، وهو أسرع أزمنة اليوم ورقم قياسي لسن اللقايا، والتوقيت عكس جاهزية عالية وانطلاقة واثقة حتى خط النهاية، ليؤكد (قماري) أنه اسم ثقيل مرشح للظهور بقوة في الختاميات.
وقال سالم المزروعي: «السباقات حملت دلالات مهمة على تصاعد المستوى، وكل يوم نشاهد تطوراً في الجاهزية، وتثبيتاً لأداء أكثر استقراراً، وهذا التقارب الزمني يعطي صورة فنية عن حدة المنافسة وقرب المستويات، ويؤكد أن التمهيديات باتت محطة حقيقية لفرز الشعارات الأكثر جهوزية للمرحلة المقبلة».

