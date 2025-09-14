الوحدة يستضيف اتحاد جدة في «النخبة الآسيوية» بـ«ذكريات سعيدة»

علي معالي، مراد المصري (أبوظبي)



ينشد الوحدة «انطلاقة إيجابية»، عندما يستضيف اتحاد جدة السعودي، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الأولى بالدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في مواجهة جماهيرية مرتقبة بين «العنابي» و«العميد» السعودي.

يدخل «العنابي» المباراة بمعنويات جيدة، واستهل الموسم بطريقة إيجابية، حيث لم يعرف الخسارة في 5 مباريات بـ «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وحافظ على نظافة شباكه في الجولات الثلاث بالدوري.

ويحتاج «أصحاب السعادة» إلى هذه الصلابة الدفاعية، بلقاء فريق يضم لاعبين متميزين في خطوطه الأمامية، وإن كانت هناك شكوك حول قدرة الفرنسي كريم بنزيمة، على المشاركة في اللقاء، بعدما غاب عن مباراة فريقه في الدوري السعودي، التي تفوق فيها على الفتح 4-2، بداعي معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

ويعتمد الوحدة على «الثنائي» عمر خربين ودوشان تاديتش في المقدمة، وأظهر اللاعبان انسجاماً سريعاً، وسبق لخربين المشاركة والتألق في المسابقة الآسيوية خلال مسيرته، فيما تلعب خبرة تاديتش دوراً مهماً، بعد مشاركاته البارزة، خلال مسيرته في دوري أبطال أوروبا، ويتواجد معهما في المقدمة، الأرجنتيني فاكوندو دانييال صاحب الحيوية بعمر 23 سنة.

ويتطلع البرتغالي جوسيه مورايس، مدرب الوحدة، إلى الاستفادة من الاستقرار النسبي على التشكيلة، وقام بتثبيت زايد الحمادي في حراسة المرمى، مع دور مؤثر للاعبين ساشا وروبن فيليب وعلاء الدين زهير ومحمد رسول في الخط الخلفي، و«الثلاثي» بروناردو وجادسوم وعبدالله حمد في الوسط، مع وجود خيارات أبرزها إبراهيم ديارا، وكايو كانيدو ولوسيانو ريفيرا.

وتحمل المباراة ذكريات سعيدة للوحدة الذي تفوق على الملعب نفسه في آخر مواجهة أمام الاتحاد 4-1، في مارس 2019، قبل أن يفرض التعادل مع منافسه في جدة 1-1، في مايو من نفس ذلك العام.

يذكر أن الوحدة، بحسب قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، يقابل على ملعبه أيضاً كلاً من السد والدحيل القطريين، والأهلي السعودي، ويلعب خارج ملعبه مع تراكتور سازي الإيراني، وناساف الأوزبكي، والهلال السعودي، والغرافة القطري.

يُدشّن الشارقة مشواره الآسيوي بلقاء الغرافة القطري، في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، على استاد الشارقة بـ «الإمارة الباسمة»، وسط طموحات كبيرة بأن تكون انطلاقة «الملك» قوية، بما يضعه مبكراً في أجواء النسخة الحالية، والتي يشارك فيها للمرة الأولى بنظامها الجديد، بينما يسجّل الفريق الظهور السادس في البطولة القارية.

وكان الشارقة أنهى الموسم الماضي 2024-2025 من «دوري أدنوك للمحترفين» في المركز الثاني، بينما تُوّج بكأس البطولة الثانية للأندية في آسيا «دوري أبطال آسيا 2»، فيما يُشارك الغرافة للمرة الـ11، بعد حلوله ثالثاً في الدوري، وفوزه بالكأس المحلية للمرة الثامنة.

ومن المنتظر عودة نجوم الفريق إلى التشكيلة أمام الغرافة، بوجود كايو لوكاس بعد الشفاء من الإصابة التي حرمت الفريق من جهوده في أكثر من مباراة، كما يعود المغربي عادل تعرابت والمسجل قارياً فقط، إضافة إلى بقية عناصر «الملك» القوية، والتي تريد تحسين الصورة عبر المسابقة القارية، وحصد أول ثلاث نقاط، حيث تمثل الانطلاقة دفعة معنوية كبيرة.

وخلال البطولة، يواجه الشارقة على أرضه تراكتور الإيراني، وناساف الأوزبكي، والهلال السعودي، والغرافة القطري، بينما يلعب خارج أرضه مع الأهلي والاتحاد السعوديين والسد والدحيل القطريين.

ويأمل الصربي ميلوش مدرب الشارقة، في أن يواصل الإنجازات القارية، بعد فوز الفريق بلقب «دوري أبطال آسيا 2» في الموسم الماضي، من خلال الاعتماد على مجموعة متميزة من اللاعبين المحليين والأجانب، مثل لوان بيريرا وكمارا وبيرو وايجور كورنادو، وفراس بالعربي وميلوني وراي ماناج.