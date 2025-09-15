سلوت: إيزاك غير مستعد لجدول المباريات المزدحم

لندن (د ب أ)

اعترف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن حالة السويدي ألكسندر إيزاك، المنضم لليفربول في صفقة قياسية، لا تسمح له بالمشاركة بشكل أساسي، مع تكدس جدول مباريات الفريق، لا سيما مع انطلاق بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقرر استبعاد إيزاك، الذي بلغت قيمة انتقاله 125 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الأغلى في تاريخ الملاعب البريطانية، من تشكيلة ليفربول، خلال فوزه الثمين والصعب 1 / صفر على مضيفه بيرنلي، في المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان إيزاك شارك لمدة 18 دقيقة فقط مع منتخب السويد في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وغاب عن فترة ما قبل الموسم وكذلك في عدد من المباريات بسبب خلافه مع إدارة ناديه السابق نيوكاسل يونايتد.

وأمضى إيزاك أمس الأول السبت في تدريبات شاقة، وشارك في جلسات التعافي، بينما كان زملاؤه الجدد في ملعب (تيرف مور) يكافحون من أجل تحقيق فوزهم الرابع على التوالي في البطولة، حيث سجل النجم المصري محمد صلاح هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليعزز صدارة الفريق الأحمر الذي واصل انطلاقته المثالية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال سلوت، الذي يواجه فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب (آنفيلد) يوم الأربعاء القادم: "إذا بدأنا الموسم بغياب لاعبين لخمسة أسابيع، فإننا نقوم بإراحتهم قبل أن يتمكنوا من لعب 45 دقيقة".

وأضاف المدرب الهولندي "لقد تعاقدنا معه من نيوكاسل وهو في حالة تسمح ببدء فترة استعداده للموسم الجديد، لذا فهو يحتاج إلى دقائق كافية من التدريب، ولا يمكن السماح بمشاركته مرتين خلال ثلاثة أيام". وأوضح سلوت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "نحاول في بداية الموسم إعداد اللاعبين للعب مرة واحدة أسبوعياً، ثم نحاول بذل المزيد من الجهد قبل إيقاع لعب ثلاث مباريات أسبوعياً".

وتابع "إيزاك ليس جاهزاً تماماً لجدول المباريات المزدحم، لكننا كنا نستطيع الاعتماد عليه لخمس دقائق، ويوم الأربعاء لعشر دقائق، ثم لخمس عشرة دقيقة، لكننا لا نعتقد أن هذه هي الطريقة الأمثل لتجهيزه".

وكشف سلوت: "في السويد، اتخذوا القرار الصحيح بمنحه حصصاً تدريبية جيدة دون إشراكه كثيراً، وفعلنا الشيء نفسه، لذا سيتمكن الآن من لعب 45 دقيقة يوم الأربعاء كحد أدنى أو أكثر قليلاً". واستدرك مدرب ليفربول "لكن إذا لعب 45 دقيقة يوم الأربعاء القادم، فلا تتوقعوا منه أن يلعب 45 دقيقة أو أكثر يوم السبت (ضد إيفرتون) لأن جسده غير مستعد لذلك".

وكما اعترف سلوت بأن فريقه كان محظوظاً بعد أن شعر بالإحباط من دفاع بيرنلي المنظم، وكان من دواعي الارتياح بالنسبة له انتزاع ثلاث نقاط بعد مكافأتهم على إشراك المزيد من المهاجمين سعياً للفوز بعد طرد ليزلي أوجوتشوكو لاعب الفريق المضيف في وقت متأخر من عمر المواجهة. أشار سلوت: "كانوا على وشك الحصول على نقطة، لذا لا يمكنني قول شيئاً سلبياً عن ذلك، ولكن من الصعب التفوق على 11 لاعباً تواجدوا في منطقة جزائهم، وكان التعادل متوقعاً على الأرجح طوال المباراة". وأكد سلوت "حاولنا من خلال التبديلات التي أجريناها إشراك جميع اللاعبين لدينا القادرين على الهجوم في الملعب". واختتم تصريحاته قائلاً "أعتقد أننا كنا نهاجم بستة أو سبعة لاعبين في النهاية، ولا أعرف ما إذا كان ذلك له علاقة بتسجيلنا أي هدف، لكننا صنعنا ركلة الجزاء وكانت لدينا فرصة كبيرة مع جيريمي (فريمبونج) قبل ذلك". ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه.