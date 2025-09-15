الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جوارديولا يدخل تاريخ ديربي مانشستر برقم «تاريخي»

جوارديولا يدخل تاريخ ديربي مانشستر برقم «تاريخي»
15 سبتمبر 2025 08:35

معتز الشامي (أبوظبي)

الحضور الجماهيري في أوروبا.. دورتموند ويونايتد يتصدران «المتوسط» و«الإجمالي»
نصيحة جوارديولا تمنح دوناروما التألق في ديربي مانشستر

حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة (3-0) في الديربي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل الثنائي إيرلينج هالاند وفيل فودين، في ملعب الاتحاد، أمس الأحد.
ودخل مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا تاريخ ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق فوزه العاشر، ما جعله ثالث مدرب فقط للسيتي أو يونايتد يفوز بـ 10 مباريات ديربي في الدوري، بعد أليكس فيرجسون (20) ومات باسبي (15).
وكانت هذه هي المواجهة الثلاثين في مسيرة جوارديولا ضد مان يونايتد، حيث سبق للمدرب الإسباني أن واجه يونايتد مع الأندية الثلاثة التي دربها، بداية مع برشلونة وبايرن ميونيخ، وحالياً مع مانشستر سيتي.
وفاز جوارديولا في 17 مباراة أمام مانشستر يونايتد (13 مع مان سيتي، 2 مع برشلونة، 1 مع بايرن ميونيخ) ، فيما تعادل في 4 مباريات (3 مع مان سيتي، و1 مع بايرن ميونيخ)، وخسر في 9 مباريات جميعها مع مان سيتي.
كانت هذه المباراة رقم 600 لبيب جوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب، بينما سجلت الفرق التي دربها طوال مسيرته 1501 هدف في تلك المباريات، بمعدل يزيد قليلاً عن 2.5 هدفاً في المباراة الواحدة، وفاز المدرب الإسباني بـ 446 مباراة في مسيرته التدريبية، فيما تعادل في 85 مباراة، وخسر في 69 مباراة.
وفي عام 2025، لم يحقق أي فريق المزيد من الانتصارات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقارنة بمانشستر سيتي (9 انتصارات، بالتساوي مع تشيلسي وليفربول)، حيث فاز السيتي بستة من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري على ملعب الاتحاد، وخسر مباراة واحدة.

جوارديولا
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
ديربي مانشستر
