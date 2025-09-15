لعنة الإصابات تطارد حارس ميلان

ميلانو(أ ف ب)

سيغيب حارس ميلان الإيطالي لكرة القدم الفرنسي مايك مانيان عن مباراة فريقه المقبلة أمام أودينيزي في الدوري، بعد تعرضه لإصابة في قدمه في الفوز على بولونيا 1-0 الأحد.

واضطر الحارس الدولي البالغ 30 عاماً لمغادرة الملعب في الدقيقة 52، تاركاً مكانه بين الخشبات الثلاث لنظيره بييترو تيراتشانو، في حين أعلن ميلان أن حارسه أصيب بقدمه اليمنى.

كما أكد مدرب "الروسونيري" ماسيميليانو أليجري الذي طرد خلال اللقاء بسبب احتجاجاته المتكررة، أن مانيان لن يشارك في المباراة المقبلة أمام أودينيزي السبت في الدوري، من دون الإفصاح عن معلومات دقيقة حول مدة غيابه عن الملاعب.

وتلاحق لعنة الإصابات الحارس مانيان الذي كان قد أصيب في عضلة ساقه ما تسبب في غيابه عن كأس العالم 2022 في قطر، حيث وصل منتخب بلاده إلى النهائي (خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح).

كما غاب الحارس عن 54 مباراة لصالح "الروسونيري" منذ وصوله إلى ميلانو عام 2021.

ويخوض المنتخب الفرنسي مباراتيه المقبلتين في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة آيسلندا وأوكرانيا الشهر المقبل.

ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة بعد ثلاث جولات على انطلاق الدوري، الذي يتصدره نابولي حامل اللقب بالعلامة الكاملة بفارق الأهداف عن يوفنتوس (9 نقاط لكل منهما).