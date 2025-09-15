«صغير برشلونة» يعود بعد 383 يوماً

علي معالي (أبوظبي)

شهدت مباراة برشلونة أمام فالنسيا حدثاً مهماً لعشاق الفريق، بعودة مارك بيرنال إلى الملاعب بعد 383 يوماً، وكان لاعب خط الوسط قد غاب عن الملاعب في أغسطس 2024 بسبب الإصابة، حتى جاءت الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ضد فالنسيا، ليعود الشاب الصغير (19 عاماً)، للمشاركة مجدداً مع فريقه، وكانت عودة بيرنال مثيرة، فبعد خمس دقائق فقط من دخوله أرض الملعب، قدم تمريرة حاسمة لروبرت ليفاندوفسكي، وانتهت المباراة بفوز ساحق لبرشلونة بنتيجة 6-0، وعودة لاعب الوسط الشاب من أبرز أحداث تلك الليلة، وقد شارك مارك في 9 دقائق نجح خلالها في أن يستعيد جزءاً من ثقته، حيث شارك بدلاً من بيدري.

وحول برشلونة أول مباراة على أرضه هذا الموسم إلى مهرجان أهداف، إذ سجل كل من فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي ثنائية ليفوز الفريق 6-صفر على فالنسيا بملعب يوهان كرويف ذي السعة الجماهيرية المحدودة ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصعد هذا الفوز الساحق ببرشلونة إلى المركز الثاني برصيد عشر نقاط، مع بقائه متأخراً بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر، الذي واصل بدايته المثالية بأربعة انتصارات خلال أربع مباريات، بينما تراجع فالنسيا إلى المركز 14 بأربع نقاط فقط.