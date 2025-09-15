محمد صلاح يتخطى «أسطورة يونايتد» في الـ«+90»

معتز الشامي (أبوظبي)

تقدم النجم المصري محمد صلاح إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، بعد قيادته ليفربول للفوز على بيرنلي، بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من البريميرليج.

وسجل الفرعون المصري هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع وتحديداً بالدقيقة 90+6، ليضمن النقاط الثلاث ويحافظ على البداية المثالية لليفربول في الموسم وصدارة جدول الترتيب.

ويعد ليفربول أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بأربع مباريات متتالية، بفضل هدف الفوز الذي سجله في الدقائق العشر الأخيرة أو بعدها، وكان هذا الهدف هو الثاني لصلاح هذا الموسم، بعد هدفه في المباراة الافتتاحية ضد بورنموث، وهدفه رقم 188 إجمالاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الهدف محمد صلاح إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، متقدماً بفارق هدف واحد على أسطورة مانشستر يونايتد السابق آندي كول.

ويتطلع صلاح لتخطي أسطورة أخرى من أساطير يونايتد، حيث يحتل واين روني المركز الثالث برصيد 208 أهداف، وهو هدف محتمل للملك المصري هذا الموسم، ويحتاج النجم المصري إلى 20 هدفاً إضافياً هذا العام لمعادلة هذا الرقم، حيث تعزز لغة الأرقام فرصه في تحقيق ذلك، بعد أن سجل 29 هدفا الموسم الماضي.

وتضم قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، آلان شيرر بعدد 260، ويليه هاري كين: 213 ثم واين روني: 208، ويأتي محمد صلاح رابعاً بعدد 188 هدفاً فيما تضم باقي القائمة:

5- أندي كول: 187

6- سيرجيو أجويرو: 184

7- فرانك لامبارد: 177

8- تييري هنري: 175

9- روبي فاولر: 163

10- جيرمين ديفو: 156