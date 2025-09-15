عادل شيرر وتفوق على روني.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام

معتز الشامي (أبوظبي)

سجل إيرلينج هالاند هدفيه رقم 49 و50 على التوالي على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، أمام مانشستر يونايتد أمس في مباراته الخمسين، في البريميرليج، على ملعب الاتحاد.

وأصبح هالاند ثاني لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ يسجل 50 هدفاً في 50 مباراة أو أقل على أرضه بالدوري، بعد آلان شيرار (47 مباراة).

وتجاوز النرويجي أيضاً أسطورة مان يونايتد واين روني (9) مساهمات تهديفية في ديربي مانشستر، حيث قدم 11 مساهمة تهديفية، في 6 مباريات فقط في البريميرليج، فيما لعب روني في 21 مباراة ديربي.

كما أصبح هالاند يسجل ثاني أكثر لاعب مساهمة في ديربي مانشستر عبر تاريخ البريميرليج، بعد الأسطورة ريان جيجز (13 مساهمة تهديفية)، وحقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على يونايتد بنتيجة 3-0 بفضل هدفين من هالاند وهدف الافتتاح من فيل فودين.

وصعد الفريق السماوي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتأخر مانشستر يونايتد بفارق نقطتين وستة مراكز في المركز الرابع عشر بعد خسارته مباراته الثالثة في خمس مباريات في كل المسابقات، وسجل هالاند حتى الآن خمسة أهداف في أربع مباريات، ليصبح النرويجي هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أربع جولات.

كما سجل المهاجم النرويجي إجمالاً 90 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في 101 مباراة فقط في المسابقة، حيث تجاوز أسطورة تشيلسي، الإيفواري ديدييه دروجبا (88 هدفاً).