«أوبتا» ترفع معدل هبوط مانشستر يونايتد إلى 11%

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على مانشستر يونايتد، بنتيجة (3-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، ليزيد من معاناة فريق الشياطين الحمر، الذي تراجعت نسب فوزه بالبريميرليج هذا الموسم إلى (0.18%)، فيما ارتفعت نسبة هبوطه إلى نحو 11%.

ومع 4 نقاط فقط من 4 مباريات (فوز واحد وتعادل واحد وخسارة مرتين)، تعد هذه أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في موسم الدوري منذ موسم 1992-1993، عندما حصل أيضاً على أربع نقاط من مبارياته الأربع الافتتاحية تحت قيادة أليكس فيرجسون.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، وصلت نسبة هبوط مان يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى نحو (11%) مقارنة بفرصة إنهائه الموسم بأحد المراكز الخمسة الأولى والتي تبلغ نحو (7.3%)، وذلك بعد خسارته أمام مانشستر سيتي.

وتبلغ نسبة احتلال يونايتد المركز الأول بجدول الترتيب والفوز بلقب البريميرليج هذا الموسم وفقاً للشبكة إلى (0.18%)، فيما تبلغ نسبة احتلاله المركز العشرين والأخير (2.29%).

فيما تبلغ نسبة إنهاء الفريق الموسم في المركزين التاسع عشر والثامن عشر والمؤديين للهبوط أيضاً (3.82%) و(4.84%) على التوالي، وتصل نسبة احتلال مان يونايتد المركز الثاني بجدول الدوري نحو (0.56%) والمركز الثالث (1.27%)، فيما وصلت نسبة إنهاء الموسم بالمركزين الرابع والخامس (2.17%) و(3.15%) على التوالي.

وحصد مانشستر يونايتد 14 نقطة فقط في 16 مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة روبن أموريم (فاز 3 وتعادل 5 وخسر 8)؛ ومنذ أول مباراة له في نوفمبر الموسم الماضي، كان هذا هو أقل عدد من النقاط خارج الأرض لأي فريق موجود دائماً في المسابقة.

ويبلغ معدل فوز المدرب البرتغالي في الدوري الإنجليزي الممتاز 26% (8 مباريات من 31). ومن بين المدربين الذين أداروا 20 مباراة أو أكثر مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، لم يحقق سوى ألفريد ألبوت (20%) وسكوت دنكان (24%) نسبة فوز أقل في هذا المستوى مع النادي.

وصعد السيتي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج (6 نقاط)، فيما يتأخر مانشستر يونايتد بفارق نقطتين وستة مراكز في المركز الرابع عشر، بعد خسارته مباراته الثالثة في 5 مباريات في كل المسابقات هذا الموسم.