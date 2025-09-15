مودريتش يضرب رقم «ليدهولم» بهدف بولونيا

علي معالي (أبوظبي)

مع خطواته الأولى مع ميلان، استطاع الكرواتي لوكا مودريتش أن يُحقق رقماً قياسياً تاريخياً في الدوري الإيطالي، بعد أن سجل هدفاً ضد بولونيا في الجولة الثالثة من الدوري، ليحفر المخضرم مودريتش اسمه في سجلات كرة القدم الإيطالية، عن سن (40 عاماً و5 أيام)، وأصبح بذلك أكبر لاعب في مركزه (خط الوسط)، يُسجل في الدوري الإيطالي، بهذا الإنجاز، يحطم مودريتش الرقم القياسي الذي كان يحمله سابقاً أسطورة ميلان نيلز ليدهولم، الذي سجل في مباراة الديربي ضد إنتر عام 1961 عن عمر 38 عاماً و169 يوماً.

وما زال الطريق والمشوار مُتاحاً أمام لوكا لكي يحطم الكثير من الأرقام مع الكرة الإيطالية، التي انتقل لها في بداية هذا الموسم بعد سنوات طويلة قضاها بالدوري الإسباني مع ريال مدريد.

وكان لوكا قد سجل هدفه الأول مع ميلان في الدقيقة 61، في المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه 1-0، ليرفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط، وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، وعلق أليجري مدرب الفريق على لوكا قائلاً:" لاعب استثنائي، متعة حقيقية أن تراه يلعب، وهو شاب متواضع جداً، إنه رائع، يعرف أين ستنتهي الكرة قبل دقيقة".

وعلق لوكا بعد المباراة على هذا الرقم الجديد في مسيرته عبر منصة (إكس)، قائلاً في عبارة بسيطة:" العُمر مجرد رقم".