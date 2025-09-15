الظروف الجوية تعاند المشاركين في مونديال بيزو للفورمولا2

أبوظبي (الاتحاد)

أُسدل الستار في مدينة بيزو البرتغالية على منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، والتي جاءت صعبة ومعقدة نتيجة الظروف الجوية المتقلبة، التي أثرت بشكل مباشر على أداء المتسابقين ومسار السباق.

وتمكن الإيطالي جاكومو ساكي من حسم المركز الأول، فيما جاء السويدي هيلمر وايبيرج في المركز الثاني، تلته السويدية ماتيلدا وايبيرج التي أنهت السباق في المركز الثالث.

أما على صعيد مشاركة فريق أبوظبي، فقد حل المخضرم راشد القمزي في المركز السابع، فيما جاء زميله سالم اليافعي في المركز الثاني عشر، لتتبدّد آمال الفريق عملياً في الحفاظ على لقب بطولة العالم هذا الموسم، بعد سلسلة من الحظوظ غير الموفقة والظروف الصعبة، التي رافقت مشاركاته.

وبهذه النتائج، يتصدر السويدي هيلمر وايبيرج الترتيب العام برصيد 39 نقطة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجولة الخامسة والختامية التي تستضيفها مدينة فيلا فيلها البرتغالية نهاية الأسبوع المقبل، والتي ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل العالم.

وأكد ثاني القمزي مدير فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أن بطولة هذا الموسم لم تنته بعد بالنسبة لأبوظبي، وقال: «رغم الظروف الجوية الصعبة وفقدان فرصة الدفاع عن اللقب، إلا أن أمامنا جولة أخيرة مهمة في فيلا فيلها. سيبذل الفريق قصارى جهده من أجل الصعود إلى منصة التتويج، ورفع علم الإمارات عالياً. المهم أن فريق أبوظبي يبقى حاضراً وقوياً حتى آخر لحظة».