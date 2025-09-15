«الإمارات للدراجات» يسيطر على صدارة «جراند بري مونتريال»

مونتريال (وام)

أحرز فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية، أمس، ثنائية مزدوجة بصدارة ووصافة سباق جراند بري مونتريال في كندا، وذلك بعد تتويج الأميركي براندون مكولتي بالمركز الأول، وجاء زميله بطل العالم تادي بوجاتشار ثانياً.

وامتد السباق لمسافة 209.1 كيلومتر على مدار 17 لفة في حلبة بارك دو مونت - رويال، وشهد صعود مرتفعات حادة أبرزها كوت كاميليان-هود وبوليتيكنيك، إلى جانب الصعود الأخير قبل خط النهاية.

ومع اقتراب المسارات الحاسمة، تمكن مكولتي من الانفراد بالصدارة قبل أن يلتحق به بوجاتشار، ليشكلا ثنائياً قوياً أنهى السباق بفارق واضح عن أقرب المنافسين.

ورفع هذا الفوز رصيد فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية، إلى 85 انتصاراً في الموسم، ليعادل الرقم القياسي التاريخي لعدد الانتصارات في عام واحد.