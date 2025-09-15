الحبسي يتوج بذهبية مونديال الرماية البارالمبية في التشيك

براغ (وام)

توج البطل الإماراتي محمد هاشل الحبسي، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للرماية البارالمبية «التراب» بنسختها السابعة أمس، المقامة بمدينة برنو التشيكية، محققاً إنجازاً تاريخياً ورقماً عالمياً جديداً، يضاف إلى سجل إنجازات رياضة أصحاب الهمم في الدولة.

وشهدت المنافسات النهائية للرماية البارالمبية مشاركة قوية من أبرز رماة العالم، حيث أكد أبطال الإمارات حضورهم المميز، إذ حلّ أحمد أبوهليبة في المركز الرابع، وجاء محمد الحامد في المركز الخامس بعد أداء مشرف.

وعبّر محمد هاشل الحبسي عن سعادته الكبيرة بالفوز، وأهدى الميدالية الذهبية لدولة الإمارات، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة، وجهود الجهاز الفني والإداري وزملائه في الفريق، مشيراً إلى الرقم العالمي الجديد يمنحنه دافعاً أكبر لمواصلة العمل، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

ويعد الإنجاز تتويجاً لمسيرة حافلة لرماية الإمارات البارالمبية التي تواصل تألقها على الساحة الدولية، لتؤكد الدولة مكانتها كإحدى الدول المؤسسة والفاعلة في هذه الرياضة عالمياً.

وتكتسب البطولة أهمية كبرى كونها تحظى بمشاركة 22 دولة، و66 رامياً من مختلف التصنيفات البارالمبية، الأمر الذي يعزز من قيمة الإنجاز الإماراتي.