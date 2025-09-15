خالد بن حميد يتوج أبطال «مجلس الشارقة» للشطرنج الخاطف

الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورئيس الاتحاد العربي للعبة، الفائزين بالمراكز الأولى في النسخة الأولى من بطولة مجلس الشارقة الرياضي للشطرنج الخاطف والسريع، التي نظمها النادي على مدار يومين برعاية مجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار «عيالي وبحفظهم»، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الإمارة.

وحضر حفل الختام ومراسم التتويج عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس النادي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدربين والإداريين من الأندية المشاركة.

وأسفرت نتائج منافسات الفردي عن فوز راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالمركز الأول برصيد 10 نقاط من 11 جولة، متساوياً مع زميله سلطان جابر الزرعوني الذي نال المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حل أحمد علي بامطرف ثالثاً برصيد 9 نقاط، وجاء في المركز الرابع سالم جاسم لاعب كلباء برصيد 8.5 نقطة متساوياً مع أحمد خليفة البدواوي، كما جرى تكريم أبطال مسابقة الفرق التي أقيمت في اليوم الأول من البطولة.

وأعرب الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي عن سعادته بالنجاح الكبير للبطولة في نسختها الأولى، مشيداً بالدعم المتواصل من مجلس الشارقة الرياضي، ومؤكداً أن المشاركة الواسعة تعكس حجم القاعدة الكبيرة للعبة في أندية الإمارة، إلى جانب إبراز مواهب واعدة تمثل مستقبل الشطرنج في «الإمارة الباسمة».

وأضاف أن تنظيم البطولة يجسد العمل المشترك بين أندية الإمارة تحت مظلة واحدة، ويترجم استراتيجية النادي في نشر اللعبة ورعاية المواهب وتنظيم البطولات، مشيراً إلى أن النسخة الأولى حققت أهدافها، وأن العمل سيتواصل لتطويرها في الدورات المقبلة بما يخدم الأندية واللاعبين، ويسهم في تعزيز مكانة الشطرنج محلياً وخارجياً.