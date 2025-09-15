«أبيض الطاولة» أبطال العرب تحت 13 عاماً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حقق منتخبنا لكرة الطاولة إنجازاً تاريخياً، بتتويجه بلقب البطولة العربية للمنتخبات 2025 في فئة تحت 13 عاماً، والتي تقام حالياً بمدينة الدار البيضاء المغربية، تحت إشراف الاتحاد العربي وباستضافة الاتحاد المغربي للعبة على الصالة المغطاة بمركب محمد الخامس الرياضي.

وجاء اللقب العربي، بعد فوز مثير للأبيض على المنتخب السعودي بنتيجة 3-2 في النهائي، ليحصد المركز الأول، فيما نال الأخضر الوصافة، وتقاسم منتخبا البحرين وسوريا المركز الثالث، وشهد مراسم التتويج المهندس داوود الهاجري رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة، إلى جانب نجيب مولاي الأحمدي الكاتب العام للاتحاد المغربي.

ولم يتوقف حضور المنتخب عند الذهبية، إذ توج بالميدالية الفضية في منافسات تحت 15 سنة عقب خسارته أمام السعودية 0-3 في النهائي، كما أحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية في تحت 17 عاماً مناصفة مع المنتخب الليبي، في حين فاز البحرين باللقب، وحل قطر وصيفاً.

وضمت بعثة المنتخب 10 لاعبين مثلوا مختلف الفئات السنية، هم علي الحواي، يوسف الحواي، حسين الحواي، عبد الله البلوشي، حمد الهاشمي، ناصر متعب، راشد سعيد، أحمد سعيد، محمد سعيد، ومانع الصفار، إلى جانب المدربين شاو لي وإسلام مطاوع، والإداريين خالد صقر وأحمد الحمادي، فيما ترأس الوفد حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد.

وتنوعت منافسات البطولة لتشمل الفرق، والفردي، والزوجي، والزوجي المختلط في مختلف الفئات العمرية، من البراعم تحت 11 سنة وحتى فرق الرجال والسيدات مواليد 2005 فأكبر، وسط مشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

من جانبه، أشاد المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، بإنجازات المنتخب قائلاً: «ما تحقق يعكس الجهود الكبيرة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ويؤكد أن لدينا قاعدة واعدة قادرة على المنافسة، عربياً ودولياً، والإنجازات الثلاثة (ذهب، فضة، برونز) تعزز من تصنيف الإمارات، وترسخ حضورها على الساحة العربية بعد غياب طويل».

وأكد الهاجري أن البطولة مثلت محطة مهمة في مسيرة تطوير المنتخبات الوطنية، ووفرت احتكاكاً فنياً مع أبرز اللاعبين العرب، بما يسهم في صقل المواهب الشابة وإعدادها للمستقبل، لافتاً إلى أن الاتحاد يضع تطوير اللعبة ضمن أولوياته الاستراتيجية عبر خطط طويلة المدى تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وأضاف الهاجري: «البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل فرصة لترسيخ الروابط الأخوية بين الأشقاء العرب وتعزيز قيم التآخي والرياضة، كما أشيد بالتنظيم المميز للبطولة، وأتوجه بالتهنئة إلى الاتحاد العربي لكرة الطاولة، والاتحاد المغربي على الاستضافة الناجحة».