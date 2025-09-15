الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نصيحة جوارديولا تمنح دوناروما التألق في ديربي مانشستر

نصيحة جوارديولا تمنح دوناروما التألق في ديربي مانشستر
15 سبتمبر 2025 12:05

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«تليجراف» تكشف.. «سيستم أموريم» قيود تكتيكية!
«أوبتا» ترفع معدل هبوط مانشستر يونايتد إلى 11%

افتتح الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما مشواره مع مانشستر سيتي بأداء مميز في ديربي مانشستر، الذي انتهى بفوز «السيتزن» على غريمه يونايتد 3-0، بفضل أهداف فيل فودين وإيرلينج هالاند.
ورغم أن الأهداف خطفت الأضواء، إلا أن دوناروما كان حاضراً بقوة في ظهوره الأول، بعدما تصدى ببراعة لتسديدة خطيرة من برايان مبومو في الشوط الثاني، ليحافظ على نظافة شباكه في مواجهة حملت الكثير من الضغوط.
وعقب اللقاء، كشف بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي ما قاله له حارسه الجديد، موضحاً «نعرف أننا تعاقدنا مع لاعب يملك خبرة كبيرة، إنه حارس منتخب إيطاليا. لقد قال لي إنه سعيد بالقدوم إلى الدوري الإنجليزي، وخوض مغامرة جديدة، بينما طالبته بالتحرر من أي ضغوط كوننا نعرف أنه حارس متميز». 
وأضاف: «نحن سعداء جداً برغبته في الانضمام إلينا»، وأتم السيتي انتقال دوناروما في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية مقابل 27 مليون يورو، حيث وقع عقداً لمدة أربع سنوات يبقيه في مانشستر حتى 2029.
والمثير أن الحارس الإيطالي، الذي لعب دوراً أساسياً في تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، وجد نفسه مضطراً للرحيل، مدرب الفريق الفرنسي لويس إنريكي شجع الإدارة على ضم الحارس لوكاس شيفالييه من ليل، معتبراً أنه الأنسب لأسلوب لعبه، وهو ما فتح الباب أمام سيتي لإتمام الصفقة.
وبهذا، يبدأ دوناروما فصلاً جديداً في مسيرته، محملاً بخبرة دولية وألقاب كبرى، وبداية موفقة في الديربي قد تجعل منه أحد أبرز ركائز مشروع جوارديولا في السنوات المقبلة.

جانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي
جوارديولا
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©