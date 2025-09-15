نصيحة جوارديولا تمنح دوناروما التألق في ديربي مانشستر

معتز الشامي (أبوظبي)

افتتح الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما مشواره مع مانشستر سيتي بأداء مميز في ديربي مانشستر، الذي انتهى بفوز «السيتزن» على غريمه يونايتد 3-0، بفضل أهداف فيل فودين وإيرلينج هالاند.

ورغم أن الأهداف خطفت الأضواء، إلا أن دوناروما كان حاضراً بقوة في ظهوره الأول، بعدما تصدى ببراعة لتسديدة خطيرة من برايان مبومو في الشوط الثاني، ليحافظ على نظافة شباكه في مواجهة حملت الكثير من الضغوط.

وعقب اللقاء، كشف بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي ما قاله له حارسه الجديد، موضحاً «نعرف أننا تعاقدنا مع لاعب يملك خبرة كبيرة، إنه حارس منتخب إيطاليا. لقد قال لي إنه سعيد بالقدوم إلى الدوري الإنجليزي، وخوض مغامرة جديدة، بينما طالبته بالتحرر من أي ضغوط كوننا نعرف أنه حارس متميز».

وأضاف: «نحن سعداء جداً برغبته في الانضمام إلينا»، وأتم السيتي انتقال دوناروما في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية مقابل 27 مليون يورو، حيث وقع عقداً لمدة أربع سنوات يبقيه في مانشستر حتى 2029.

والمثير أن الحارس الإيطالي، الذي لعب دوراً أساسياً في تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، وجد نفسه مضطراً للرحيل، مدرب الفريق الفرنسي لويس إنريكي شجع الإدارة على ضم الحارس لوكاس شيفالييه من ليل، معتبراً أنه الأنسب لأسلوب لعبه، وهو ما فتح الباب أمام سيتي لإتمام الصفقة.

وبهذا، يبدأ دوناروما فصلاً جديداً في مسيرته، محملاً بخبرة دولية وألقاب كبرى، وبداية موفقة في الديربي قد تجعل منه أحد أبرز ركائز مشروع جوارديولا في السنوات المقبلة.