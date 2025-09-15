كابيللو: يوفنتوس يحسم «ديربي إيطاليا» أمام الإنتر بالشجاعة والتهور!



معتز الشامي (أبوظبي)



شهدت قمة «ديربي إيطاليا» واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم، بعدما تفوق يوفنتوس على غريمه الإنتر 4-3 في مواجهة مثيرة حُسمت في الدقيقة 91 بتوقيع الموهبة الصاعدة فاسيليي أديزيتش صاحب الـ19 عاماً.

قدّم المدرب المخضرم فابيو كابيللو قراءته الفنية للمباراة عبر عموده في «لاجازيتا ديللو سبورت» مسلطاً الضوء على تفاصيل صنعت الفارق بين الفريقين.

وبدأت المباراة بهدف مبكر من لويد كيلي لمصلحة يوفنتوس قبل أن يعادل هاكان تشالهانوجلو النتيجة، وعاد يلدز ليضع «السيدة العجوز» في المقدمة، لكن تشالهانوجلو واصل تألقه بتسجيل هدف ثانٍ مطلع الشوط الثاني، وبعدها، شهدت القمة هدفين متتاليين للأخوين تورام برأسيتين، قبل أن يطلق أديزيتش تسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 91، مهدياً يوفنتوس الانتصار.

وأثنى كابيللو على إدارة المدرب إيجور تودور للمباراة، مؤكداً أن يوفنتوس لم يحتج إلى الاستحواذ على الكرة ليصنع الفرص وينتزع الفوز، وقال: «تودور أدار اللقاء بذكاء كبير وتفاصيل تكتيكية دقيقة».

كما انتقد كابيللو أداء الإنتر، قائلاً: «فريق كيفو يفتقد لاعباً قادراً على المراوغة، باستثناء ديماركو، من يملك السرعة والقوة لاختراق المنافس».

أما بطل الأمسية، أديزيتش، حظي بإشادة خاصة من كابيللو: «حين يملك شاب في التاسعة عشرة الجرأة على التسديد من 30 متراً في اللحظات الحاسمة، فالأمر يستحق التوقف، كان مزيجاً من الشجاعة والتهور، لو انتهت الكرة في راية الركنية، لاعتبره الجميع تصرفاً متهوراً، لكنه صنع الفارق».

ولم يغفل كابيللو مشاكل إنتر، مشيراً إلى تراجع مستوى قائده، قائلاً: «لوتارو بدا مرهقاً بالنسبة لي، منح كل ما لديه بعد رحلته الطويلة عبر الأطلسي»، كما وجّه انتقاداً لحراس المرمى في الفريقين، معتبراً أنهم لم يقدموا المستوى المطلوب، رغم قوة تسديدات تشالهانوجلو.

ويرى كابيللو أن يوفنتوس خرج برسالة واضحة قائلاً: «البيانكونيري بات يدرك الآن أنه قادر على المنافسة على لقب الدوري، أما الإنتر، فمهمته المقبلة أصعب، حيث إن الفريق في طور إعادة البناء مع كيفو بعد هزيمتين متتاليتين، وعليه استعادة عقليته الانتصارية سريعاً، خاصة مع اقتراب اختبار دوري الأبطال، ولم يكن الفوز مجرد ثلاث نقاط ليوفنتوس، بل إشارة قوية بأن سباق الكالشيو هذا الموسم قد يكون أكثر اشتعالاً مما كان متوقعاً».