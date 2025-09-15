الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هدى المطروشي: 41 حكماً في الدورة الدولية للخماسي الحديث

هدى المطروشي: 41 حكماً في الدورة الدولية للخماسي الحديث
15 سبتمبر 2025 14:00

علي معالي (دبي)

نظّم اتحاد الخماسي الحديث، برئاسة الدكتورة هدى المطروشي، دورة دولية من المستوى الأول، بمشاركة 41 حكماً، في خطوة تعكس توجه الاتحاد بتشكيله الجديد، لتطوير اللعبة في الإمارات.
وقام الاتحاد بتكريم «المحاضرة الدولية» أجنيس كولتشار، والتي كلّفها الاتحاد الدولي بإلقاء محاضرات الدورة والإشراف على الدورة، تقديراً لجهودها في إنجاح البرنامج التدريبي، كما كرّم الجهاز الفني ولاعبي المنتخب تحت 15 عاماً، بعد حصد الميدالية البرونزية في البطولة العربية بالإسكندرية، في أغسطس الماضي، وهم المدرب محمد قاسم، واللاعبون ذياب عمر الكتبي، سالم مصبح الكتبي، سالم تميم الكتبي، حميد سعيد الكتبي.
عبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بهذا العدد من حكام اللعبة، مؤكدة هناك العديد من الأفكار التي يُمكن تطبيقها خلال الفترة المقبلة، من أجل جذب المزيد من الرياضيين المهتمين بالخماسي، سواء على مستوى القاعدة العامة من لاعبين في المراحل كافة، إضافة إلى كوادر تستطيع النهوض بهذه الرياضة المركبة.
وقالت هدى المطروشي: «الدورة تأسيسية، وتحت مظلّة الاتحاد الدولي، وبوجود مدربة دولية أشادت بالكوادر والتزام المشاركين، كما أنها دورة تخصصية مهمة، إضافة إلى وجود اتحادات أخرى لدعم الدورة ترك الصدى الطيب».
ووجهت المطروشي الشكر إلى نادي مليحة، برئاسة محمد سلطان الكتبي على دعمهم الكبير، واستضافة اليوم العملي لدورة الحكام، والعمل مع توفير كل الإمكانات اللازمة لتذليل التحديات، ومساندة الاتحاد منذ تأسيسه. 
وقالت: «تنظيم الدورة يعكس استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تأهيل كوادر تحكيمية، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانتنا على الساحتين القارية والدولية في الخماسي الحديث، ولابد من توجيه الشكر إلى وزارة الرياضة على دعمها ورعايتها المتواصلة، وأن التعاون المثمر ركيزة أساسية في مسيرة تطوير هذه الرياضة، وأيضاً الدور المتميز للجنة الأولمبية الوطنية، يعكس الحرص المشترك على تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز مكانة الدولة».

الإمارات
الخماسي الحديث
اتحاد الخماسي الحديث
هدى المطروشي
