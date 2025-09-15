الحضور الجماهيري في أوروبا.. دورتموند ويونايتد يتصدران «المتوسط» و«الإجمالي»

برلين(د ب أ)

تصدر ناديا بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، عملاقا ألمانيا، قائمة الأندية التي سجلت أعلى متوسط للحضور الجماهيري في مباريات الدوري، وفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين.

وأشار تقرير "يويفا" أيضاً إلى تصدر مانشستر يونايتد وريال مدريد قائمة الأكثر حضوراً جماهيرياً للمباريات في الموسم الماضي 2024 / 2025.

وأضاف أن جميع تذاكر ملعبي دورتموند وبايرن ميونيخ نفدت لجميع المباريات، حيث بلغ متوسط سعة الملعبين 81321 و75 ألف متفرج على التوالي.

أما ملعب ريال مدريد فقد امتلأ بنسبة 85% بمتوسط حضور يزيد قليلاً عن 73 ألف متفرج، بينما امتلأ ملعب مانشستر يونايتد بنسبة 97% من إجمالي مقاعده بنفس عدد الحضور تقريباً في مباريات الفريق ببطولة الدوري.

ووسط زخم دوري الدرجة الثانية الألماني، حل فريق شالكة في المركز العاشر بمتوسط حضور جماهيري بلغ 61655 متفرجاً، الذي يمثل 99% من سعة الملعب.

أما على مستوى إجمالي الحضور الجماهيري، جاء مانشستر يونايتد في الصدارة بتواجد مليونين و200 ألف و286 متفرجاً في مدرجات ملعب أولد ترافورد، يليه ريال مدريد بـ 2 مليون و53 ألفا و673 متفرجا في ملعبه سانتياجو برنابيو. وتواجد مليون و996 ألفاً و917 متفرجاً في ملعب سان سيرو لحضور مباريات إنتر ميلان على ملعبه، يليه دورتموند بإجمالي مليون وو951 ألفاً و696 متفرجاً، وبايرن ميونيخ بمليون و875001 متفرج.

وتلعب الأندية الألمانية على ملاعبها مباراتين أقل من أندية إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا بخلاف بطولات الكؤوس.

وامتلأت ملاعب الدوري الألماني بنسبة حضور جماهيري قياسية بلغت 96% خلال الموسم، بينما وصل 254 نادياً أوروبياً إلى 50% على الأقل من سعة الملعب.

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز متوسط الحضور الجماهيري بـ 40 ألف و389 متفرجاً في المباراة الواحدة.

وأعلن (يويفا) أن الحضور الجماهيري لمباريات الرجال شهد رقماً قياسياً بلغ 233 مليون مشجع، نصفهم تقريبا 113 مليوناً في مباريات الدوري، بينما جذبت دوريات الكرة النسائية 4 ملايين مشجع.