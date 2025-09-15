الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الرياضة

«طيران الإمارات» الراعي الرئيسي لـ «سلة» ريال مدريد

«طيران الإمارات» الراعي الرئيسي لـ «سلة» ريال مدريد
15 سبتمبر 2025 13:55

 
دبي (الاتحاد)

أعلنت «طيران الإمارات» ونادي ريال مدريد عن شراكة تمتد لسنوات عدة، تُصبح بموجبها «طيران الإمارات» الراعي الرئيسي الرسمي للنادي الإسباني لكرة السلة للمحترفين.
وبموجب اتفاقية الشراكة التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، يظهر شعار طيران الإمارات «Fly Better» بشكل بارز على قمصان اللاعبين، بما يتماشى مع حضوره على قمصان فرق كرة القدم للرجال والسيدات في النادي.
وتُمثل هذه الشراكة أحدث تعاون لطيران الإمارات مع ريال مدريد لكرة السلة، وتُعد بمثابة انطلاقتها الأولى في كرة السلة الأوروبية، في خطوة تعكس توسّع حضورها العالمي في هذه الرياضة.
ويُعد ريال مدريد هو النادي الأوروبي الوحيد الذي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكرة السلة في الموسم نفسه.

الإمارات
طيران الإمارات
إسبانيا
ريال مدريد
