«طيران الإمارات» الراعي الرئيسي لـ «سلة» ريال مدريد



دبي (الاتحاد)



أعلنت «طيران الإمارات» ونادي ريال مدريد عن شراكة تمتد لسنوات عدة، تُصبح بموجبها «طيران الإمارات» الراعي الرئيسي الرسمي للنادي الإسباني لكرة السلة للمحترفين.

وبموجب اتفاقية الشراكة التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، يظهر شعار طيران الإمارات «Fly Better» بشكل بارز على قمصان اللاعبين، بما يتماشى مع حضوره على قمصان فرق كرة القدم للرجال والسيدات في النادي.

وتُمثل هذه الشراكة أحدث تعاون لطيران الإمارات مع ريال مدريد لكرة السلة، وتُعد بمثابة انطلاقتها الأولى في كرة السلة الأوروبية، في خطوة تعكس توسّع حضورها العالمي في هذه الرياضة.

ويُعد ريال مدريد هو النادي الأوروبي الوحيد الذي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكرة السلة في الموسم نفسه.